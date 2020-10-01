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Dünya genelinde 150 çocuğu var

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Çok sayıda kadınla korunmasız cinsel birliktelik yaşayan ve dünya genelinde 150 çocuğu olan ABD´li sperm donörü Joe Donor corona virüsü (Covid-19) karantinası sırasında 6 bebeğin daha babası oldu. Donor, "Karantinanın beni engelleyemedi. Rekora koşuyorum" dedi.

Dünya genelinde 150 çocuğu var

 

ABD’nin Vermont eyaletinde yaşayan ve gerçek adının gizleyen “Joe Donor” (49) corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı alınan karantina tedbirleri sırasında 6 bebeğe daha sahip oldu.

Dünya genelinde 150 çocuğu olan Joe Donor, karantinanın kendisine engel olmadığını ifade ederek “Rekora koşuyorum. 7 ülkede çocuğum var” dedi.

10 ÇOÇUK SAHİBİ DAHA OLACAK 

Sperm bağışlamak için gittiği Arjantin´’de karantina nedeniyle mahsur kalan Joe Donor, İngiltere’nin başkenti Londra’da olduğunu ve bu yıl içinde 10 kadını hamile bırakmayı hedeflediğini ifade etti.

UZUN VADEDEKİ HEDEFİ 2 BİN 500 ÇOCUK

2008’de sperm bağışına başlayan ve yılda ortalama 10 çocuk babası olan Joe Donor, uzun vadede tüm dünya genelinde 2 bin 500 çocuk sahibi olmayı hedeflediğini açıkladı.

Sperm donörü Joe’nun şu ana kadar Amerika, Arjantin, İtalya, Singapur, Filipinler ve İngiltere´de sperm bağışında bulunduğu belirtildi. (DHA)

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