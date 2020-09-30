banner480
banner69
Vatandaş kendi suyunu kendisi taşımaya başladı
Vatandaş kendi suyunu kendisi taşımaya başladı
19 0
Türkiye’den, Cimnastik Fedarasyonuna büyük katkı
Türkiye’den, Cimnastik Fedarasyonuna büyük katkı
26 0
 
Meteorolojiden toz uyarısı
Meteorolojiden toz uyarısı
46 0
Yolcu sayısı yüzde 89 düştü
Yolcu sayısı yüzde 89 düştü
83 0
Pandemi ödeme desteği mesajlarına dikkat
Pandemi ödeme desteği mesajlarına dikkat
44 0
Bankamatiklerin arkası çöplük gibi
Bankamatiklerin arkası çöplük gibi
27 0
Sessiz derbi
Sessiz derbi
21 0
banner460

Dünya Bankası'ndan yoksul ülkelerin Covid-19 aşısına erişmesi için 12 milyar dolar

banner476

Dünya Bankası'ndan yoksul ülkelerin Covid-19 aşısına erişmesi için 12 milyar dolar

Dünya Bankası'nın, Covid-19 aşısı bulunduğunda, yoksul ülkelerin de aşıyı satın alıp, 2 milyar dolayında insanı tedavi edebilmesine yönelik bir inisiyatif için 12 milyar dolarlık kaynak ayırmayı planladığı açıklandı.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre Dünya Bankası, aşı satın alımında düşük gelirli ülkelerin zengin ülkeler tarafından geride bırakılmaması için, varlıklı üyelerinden gelecek 12 ila 18 ay içinde nakit yardımı yapılacak programa destek verilmesini istedi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Covid-19'un orta ve düşük gelirli ülkeler üzerinde, gelişmiş dünyaya kıyasal daha büyük bir etkisi olduğu için, böyle bir inisiyatife gerek duyulduğunu söyledi.

Malpass "Böyle bir finans kaynağının bulunması önemli, çünkü güvenli ve etkili bir aşı bulunur bulunmaz, bu insanların yaşamlarına güvenle geri dönmelerini sağlayacak" dedi.

Aralarında ABD, İngiltere, Çin ve Rusya'nın da bulunduğu birçok ülke Covid-19 tedavileri üzerinde çalışıyor ve Malpass, Dünya Bankası'nın harekete geçmeden önce aşının bulunmasını beklemek istemediğini söyledi.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.