banner762
Kamyon ve ağır araç sürücüleri yollarda terör estiriyor
Kamyon ve ağır araç sürücüleri yollarda terör estiriyor
42 0
U18 karmalarımızın Türkiye’de mücadelesi sürüyor
U18 karmalarımızın Türkiye’de mücadelesi sürüyor
7 0
 
33 0
"Yollardaki çukurların verdiği zararı kim ödeyecek?”
78 0
"Yeniboğaziçi Belediyesi Kadın Dayanışma Koruluğu” kuruldu
18 0
Basın-Sen Meclis önünde basın açıklaması yaptı
Basın-Sen Meclis önünde basın açıklaması yaptı
15 0
Dünyayı ne bekliyor
Dünyayı ne bekliyor
187 0
banner797
banner794

Dünya Antalya'ya dikkat kesildi

banner476

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı

banner714
Dünya Antalya'ya dikkat kesildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 15. gününde devam ederken, Türkiye eksenli diplomatik çabalar son günlerde yoğunlaştı.

Üçlü formattaki görüşmeler öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki tarafla da ikili görüşmeler yaptı.

Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesi Antalya'da ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de toplantı öncesi bir araya geldi.

Öte yandan Nato Genel Sekreteri Stoltenberg'in de Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere yarın Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Lavroc-Kuleba görüşmesinin sonuçlanmasının beklendiği ve Türkiye'de yapılan zirvenin Putin-Zelenskiy görüşmesinin önünü açabileceği kaydedildi.

Görüşmenin ardından Kuleba basın toplantısı düzenledi. Kuleba şunları ifade etti:

24 saatlik ateşkes konusunu ele aldık. Bu konuda herhangi bir ilerleme kaydetmedik.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.