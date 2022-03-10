Dünya Antalya'ya dikkat kesildi

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 15. gününde devam ederken, Türkiye eksenli diplomatik çabalar son günlerde yoğunlaştı.

Üçlü formattaki görüşmeler öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki tarafla da ikili görüşmeler yaptı.

Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesi Antalya'da ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de toplantı öncesi bir araya geldi.

Öte yandan Nato Genel Sekreteri Stoltenberg'in de Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere yarın Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Lavroc-Kuleba görüşmesinin sonuçlanmasının beklendiği ve Türkiye'de yapılan zirvenin Putin-Zelenskiy görüşmesinin önünü açabileceği kaydedildi.

Görüşmenin ardından Kuleba basın toplantısı düzenledi. Kuleba şunları ifade etti:

24 saatlik ateşkes konusunu ele aldık. Bu konuda herhangi bir ilerleme kaydetmedik.