Dünya alarm veriyor

Dünya küresel ısınma ve insan faaliyetleri nedeniyle adım adım sona yaklaşırken, Antarktika'da ilk kez yeni yağan karda mikroplatik bulundu. Bilim insanları, bu plastik parçalarının, kar ve buz erimesini hızlandırarak, kıtanın eşsiz ekosistemlerini tehdit ettiği konusunda uyardı

Antarktika'ya ilk kez karla karışık mikroplastik yağdı

İngiliz araştırmacılar, bir pirinç tanesinden daha küçük olan minik plastiklerin daha önce Antarktika deniz buzu ve yüzey suyunda bulunduğunu, ancak bunun ilk kez taze kar yağışında görüldüğünü duyurdu.

Canterbury Üniversitesi doktora öğrencisi Alex Aves tarafından yürütülen ve Dr. Laura Revell tarafından denetlenen araştırma, The Cryosphere adlı bilimsel dergide yayınlandı.

Aves, mikroplastiklerin atmosferden kara aktarılıp aktarılmadığını belirlemek için 2019'un sonlarında Ross Buz Rafı’ndan kar örnekleri topladı. O zamana kadar, Antarktika'da bununla ilgili çok az çalışma vardı.

HER ÖRNEKTE BULUNDU

Revell, “Böyle bozulmamış ve uzak bir yerde herhangi bir mikroplastik bulunmayacağı konusunda iyimserdik” dedi. Ancak, Ross Buz Rafı’ndan alınan 19 örneğin her birinde plastik parçacıklar bulundu.

Aves, "İnanılmaz derecede üzücü bir durum. Ama taze Antarktika karında mikroplastik bulmak, dünyanın en uzak bölgelerinde bile plastik kirliliğinin boyutunu gözler önüne seriyor" diye konuştu.

Diğer taraftan, insanların farkında olmadan mikroplastikleri yediği ve soluduğu biliniyor. Yakın zamanda yapılan bir başka araştırma, parçacıkların insan hücrelerine zarar verdiğini buldu. Geçen yıl yapılan bir farklı bir çalışma ise , havadaki mikroplastiklerin “dünyanın her yerinde döndüğünü” buldu.

Aves, “ Erimiş karda litre başına ortalama 29 mikroplastik parçacık bulduk. Bu, daha önce çevredeki Ross Denizi ve Antarktika deniz buzunda bildirilen deniz konsantrasyonlarından daha yüksek” açıklamasını yaptı.

Öte yandan, Ross Adası, Scott Üssü ve McMurdo İstasyonu'ndaki bilimsel üslerin hemen yanından alınan örnekler daha büyük konsantrasyonlar ortaya çıkardı. Bu bölgelerde, 13 farklı plastik türü bulundu ve bunların en yaygını meşrubat şişeleri ve giysi yapımında yaygın olarak kullanılan PET'ti.

BİLİM İNSANLARINDAN UYARI

Son olarak, araştırmacılar atmosferdeki mikroplastiklerin Dünya tarafından yayılan radyasyonu yakalayabileceğini ve küresel ısınmanın hızlanmasına neden olabileceğini aktardı. Buzlu yüzeylerdeki koyu renkli mikroplastiklerin güneş ışığını emebileceğini ve bölgesel ısınmaya yol açabileceği belirtildi. Plastiklerin ayrıca hayvan ve bitki yaşamı için zararlı olabileceği açıklandı.



