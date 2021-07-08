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Dubai'de büyük patlama

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Cebel Ali Limanı'nda demirli bir geminin konteynerında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığı bildirildi. Dubai hükümetinin medya ofisinden yapılan açıklamada ise yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Patlamaya bazı konteynerlerde bulunan yanıcı maddelerin olabileceği belirtildi.

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Dubai'de büyük patlama

BAE resmi ajansı WAM'ın Twitter hesabından "Dubai Enformasyon Ofisi: Sivil savunma ekipleri Cebel Ali Limanı'nda bir gemide bulunan konteynerda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangına müdahale ediyor." paylaşımında bulunuldu.

KONTROL ALTINA ALINDI

Sivil savunma ekipleri, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Dubai hükümetinin medya ofisinden de limanda meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

PATLAMA NEDENİ YANICI MADDELER OLABİLİR

Dubai Polis Müdürü Abdullah Halife el-Marri, Dubai TV'ye yaptığı açıklamada, elde edilen ilk bulgura göre gemideki 130 konteynerden 3'ünde yanıcı madde bulunduğunu, patlamaya da bu konteynerlerden birinin neden olduğu ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

PATLAMA VE YANGIN GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

Patlama ve yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı.

BAE'nin en önemli limanlarından olan Cebel Ali Limanı, Dubai kent merkezinin 30 kilometre uzağında yer alıyor. (AA)

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