banner875
banner815
“Başka ülkede yaşayamam”
“Başka ülkede yaşayamam”
12 0
Ekmeğe okkalı zam geliyor
Ekmeğe okkalı zam geliyor
12 0
 
Lefke motor sesleriyle inledi
Lefke motor sesleriyle inledi
8 0
EÖP’ten emirnamenin kaldırılmasına destek...
EÖP’ten emirnamenin kaldırılmasına destek...
9 0
Avrupa’da zirvedekiler koltuklarını sevdi
Avrupa’da zirvedekiler koltuklarını sevdi
13 0
19 0
“Hani sınır kapılarından geçişler kolaylaşacaktı?”
“Hani sınır kapılarından geçişler kolaylaşacaktı?”
10 0
banner878

Dubai'de 5 milyar dolarlık çılgın proje

banner476

Kanadalı bir mimarlık firması Dubai'de dünyanın uydusu Ay'a benzeyen bir kompleks tasarladı. İnşaatın iki yıl sürmesi beklenirken projenin 5 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor

banner825
Dubai'de 5 milyar dolarlık çılgın proje
 

Birleşik Arap Emirlikleri'nin emirliği Dubai, çılgın mimari projeleriyle biliniyor. Dubaililer dünyadaki esinlenmeden payını aldıktan sonra gözünü uzaya dikti.

Ortaya çıkan bilgilere göre Dubai'da dünyanın doğal uydusu Ay'a benzeyen bir lüks otel yapıalcak.

Kanadalı bir mimarlık firması tarafından tasarlanan yapı 225 metre yüksekliğinde olacak. Ancak bu otel aynı zamanda bir alışveriş merkezi şeklinde tasarlandı. Böylece Dubai'deki Ay'a yılda 10 milyon ziyaretçi çekilmesi hedefleniyor.

Tasarımın gerçekliğini artırmak isteyen mimarlar astronotlar için bir eğitim merkezini de yapının içine ekledi. Ayrıca ayda 144 daire de olacak.

Dubai'de 5 milyar dolara Ay yapacaklar - 1

Yaklaşık 2 yılda tamamlanması planlanan projenin maliyeti ise beş milyar dolardan fazla.

2021 yılında Vegas'ta bir Ay yapılacağı açıklanmıştı. Ancak projenin inşaasına henüz başlanmadı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.