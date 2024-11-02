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Dubai çikolatası fıstık sıkıntısına neden oldu

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Dubai çikolatası, kadayıf ve antep fıstığının çikolata ile birleşmesinden ortaya çıkıp dünyayı adeta kasıp kavuruyor. Ülkemizde olduğu kadar Avrupa ve Amerika’da da tüketilen Dubai çikolatası, fıstık sıkıntısına neden olabilir

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Dubai çikolatası fıstık sıkıntısına neden oldu
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Dubai çikolatası dünya çapında ve internette fenomen haline geldi. Pek çok kişi antep fıstığı ve kadayıf  ile çikolatayı denemek istiyor. Fakat tüketim çılgınlığına neden olan Dubai çikolatası, beraberinde fıstık fiyatlarının yükselmesine de neden olabilir.

FISTIK TALEBİ PATLAMASI YAŞANIYOR

Dünyanın en büyük fıstık ihracatçısı olan ABD’de talep tam anlamıyla patladı. Geçen seneye göre ABD’de fıstık ihracatı toplamda yüzde 43, Almanya’da ise yüzde 70’e yakın artış gösterdi.

ABD hasadına ilişkin tahminler de oldukça zayıf. ABD’de geçen yıl 670 bin ton hasat yapılırken bu yıl 500 bin tonun biraz altında olması bekleniyor.

Türkiye’de bu yılki hasat tahmini de oldukça kötümser duruyor, zira ihracatçı da yüksek enflasyonla mücadele ediyor.

Türkiye’de bu yılki hasat tahmini de oldukça kötümser duruyor, zira ihracatçı da yüksek enflasyonla mücadele ediyor.

İran, yaptırımlar ve karmaşık döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle teslimat sorunları yaşıyor.

Orta Doğu’daki çatışma ve en büyük fıstık alıcısı olan Çin’in ekonomik durumu da dünya piyasa fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.

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