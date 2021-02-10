DSÖ:Kovid-19 hayvandan bulaştı

Küresel koronavirüs vakaları 106,7 milyonu, can kayıpları da 2,33 milyonu aşarken, dünya genelinde 138 milyondan fazla doz aşı uygulandı

Dünya Sağlık Örgütü liderliğinde, Kovid-19 virüsünün ilk kez ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde yapılan incelemeler sonucunda virüsün bir hayvandan ya da dondurulmuş bir vahşi yaşam ürününden insana bulaştığı ihtimalinin güçlü olduğu,

bir laboratuvardaki sızmadan kaynaklanma ihtimalinin ise “son derece olasılık dışı” olduğu belirtildi.

Bir İngiltere hükümeti belgesine göre, Pfizer-BioNTech aşısının bir dozunun koronavirüse karşı üçte iki oranında koruma sağladığı tespit edildi.

AstraZeneca Plc’nin Güney Afrika deneylerindeki baş araştırmacısı, ülkesindeki yetkilileri aceleci davranmayarak, can kayıpları ile hastaneye kaldırılmaları azaltmak için aşıyı uygulamaya devam etmeye çağırdı. Eli Lilly & Co.’nun Kovid-19’a karşı ürettiği antikor bileşimi ilacı ABD’de acil kullanım onayı aldı.

Moderna Tayvan ve Kolombiya ile aşı tedariki konsunda anlaşma imzaladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, restoran ve otellerin mart itibarıyla kademeli olarak açılmaya başlamasını istiyor.

Türkiye’de ise son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi yaşamını yitirdi.

DSÖ uzmanına göre Kovid-19, aracı türler vasıtasıyla insanlara bulaşmış olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinden bir uzman, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) büyük olasılıkla aracı türler yoluyla insanlara bulaştığı değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ Gıda Güvenliği ve Hayvan Hastalıkları Uzmanı Peter Ben Embarek, Kovid-19'un aracı türler vasıtasıyla insanlara geçme olasılığının yüksek bir ihtimal olduğunu ancak daha fazla spesifik çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kovid-19’un kökenlerini araştırmak için Vuhan’daki saha çalışmaları üzerine değerlendirme yapan Danimarkalı uzman Embarek, virüsün Çin'deki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin olmadığını aktardı.

Embarek, virüsün, dondurulmuş gıda ve ürün ticareti yoluyla bulaşmasının ihtimaller arasında olduğunu hatırlattı.

DSÖ heyeti, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

Daha sonra ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyet, 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelmişti.

Kente vardıktan sonra 14 günlük karantinaya alınan heyet, bu süreçte Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

- Kovid-19 ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görülmüştü

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığı"nın ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

- Çin, soruşturma çağrılarını geri çevirmişti

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

ABD, "Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan sızmış olamayacağını" belirten DSÖ raporunu detaylı inceleyecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Vuhan'daki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin olmadığını" beyan eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanının raporunu yakından inceleyeceklerini ancak kendi bağımsız verilerini toplayıp sonuca varmak istediklerini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde Vuhan'da saha çalışması yapan DSÖ ekibinin raporunu ve ekibin başı Peter Ben Embarek'in açıklamalarını değerlendirdi.

Psaki, DSÖ uzmanının sunduğu raporda ABD'nin bir rolünün olmadığını, öncelikle söz konusu raporu detaylı şekilde inceleyeceklerini söyledi.

ABD'nin Kovid-19'un kökenlerine ilişkin kendi uzmanlarının Çin'de bağımsız şekilde sahada araştırma yapmasını istediklerini kaydeden Psaki, ancak ondan sonra virüsün kökenleri konusunda daha net bir sonuca varacaklarını ifade etti.

DSÖ Gıda Güvenliği ve Hayvan Hastalıkları Uzmanı Peter Ben Embarek, Kovid-19'un aracı türler vasıtasıyla insanlara geçme olasılığının yüksek bir ihtimal olduğunu ancak daha fazla spesifik çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.

Kovid-19’un kökenlerini araştırmak için Vuhan’daki saha çalışmaları üzerine değerlendirme yapan Danimarkalı uzman Embarek, virüsün Çin'deki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin olmadığını aktarmıştı.

Embarek, virüsün, dondurulmuş gıda ve ürün ticareti yoluyla bulaşmasının ihtimaller arasında olduğunu hatırlatmıştı.