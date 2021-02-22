DSÖ salgının bitişi için tarih verdi

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, "2022'nin başında Covid-19 salgınının sona ereceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 2022 yılının başlarında biteceğini söyledi.

Danimarka devlet yayıncısı DR'ye açıklamalarda bulunan Kluge, 2021 yılının da Kovid-19 yılı olacağını, ancak 2020 yılına göre daha temkinli ve yönetilebilir olacağını vurguladı.

Kluge, en kötü senaryonun geride kaldığını, virüsün ilk yayılmaya başladığı 2020 yılına göre virüs hakkında daha fazla bilgiye sahip olunduğunu belirtti.

Kovid-19 salgınında yaşanan gelişmeleri hiç kimsenin önceden bilemeyeceğini vurgulayan ve kendi tahminini açıklayan Kluge, "2022'nin başında salgının sona ereceğini düşünüyorum." dedi.

Kluge, "Virüs olmaya devam edecek, ancak kısıtlamalara ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Bu iyimser bir mesaj." ifadelerini kullandı.

- Mutasyonlar normal

Kovid-19'un mutasyona uğramasını da değerlendiren Kluge, mutasyonların normal olduğunu ve virüsün bulaştığı kişiye uyum sağlamaya çalıştığını ancak mutasyonların hızlı yayılmasının kendilerini endişelendirdiğini anlattı.

Kluge, Kovid-19'un mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türlerinin hızından dolayı Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların ne kadar efektif olduğunu çok sıkı takip ettiklerini, gerek görülmesi halinde aşıların yeni mutasyonlara göre düzenlenebileceğini ve mutasyonlar için temelden aşı üretmeye gerek olmadığını söyledi.

Mutasyonların virüsü kontrolden çıkarmayacağının altını çizen Kluge, ancak sağlık sistemleri baskı altında olan ülkelerdeki sağlık sisteminin, daha fazla baskı altında olabileceğini, bu yüzden mutasyonları çok ciddiye aldıklarını kaydetti.

En büyük sorunun ise aşı olanların, aşı olmayanlarla aynı ortamlarda bir araya geldiğinde yaşanacağına dikkati çeken Kluge, zaman çizelgesinin çok önemli bir faktör olduğunun altını çizdi.

Kluge, "Hız şu andan itibaren en iyi dostumuz. Her şey tempoya bağlı. Hız can kurtaracak ve ekonomiyi koruyacak ve sonunda da mutasyonları frenleyecek." ifadelerini kullandı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, Pfizer ile BionTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının yeni tip koronivirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan ölümleri yüzde 98,9 önlediğini açıkladı.

Bakanlık, ülkede Pfizer-BionTech aşısının iki dozu da yapılan kişiler ile aşı olmayanların sağlık durumunun karşılaştırıldığı araştırmaya ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu aşının, iki dozu da yapılan kişilerde virüs nedeniyle yaşanan ölümleri yüzde 98,9 önlediği belirtildi. Aşının hastalığın ağır seyretmesini yüzde 99,2 oranında önlediği, hastaneye yatışları da yüzde 98,9 düşürdüğü ifade edildi.

İsrail'de 11 Şubat'ta yayınlanan bir başka araştırmada, Pfizer-BionTech aşısının ikinci dozu yapılan 523 bin kişiden hiçbirinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmediği aktarılmıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 4 milyon 250 bin 643 kişiye aşının ilk dozu, 2 milyon 881 bin 825 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ülkede virüs nedeniyle bugüne kadar 5 bin 526 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 744 bini aştı.

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 545 artarak 21 bin 624'e yükseldi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son bir haftada kaydedilen Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 210 artarak 842 bin 925'e çıktı.

Aynı dönemde Kovid-19 nedeniyle 545 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 21 bin 624’e yükseldi.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı 789 bin 434'e ulaştı.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 23 milyon 636 bin 502 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada’da bugüne kadar toplam 1 milyon 402 bin 139 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, ülke genelinde tam aşılama uygulanan kişi sayısı da 387 bin 694 olarak kayıtlara geçti.

-14,5 milyon Kanadalı hazirana kadar aşılanacak

Kanada Sağlık Bakanlığının yeni yayımladığı aşılama çizelgesine göre, 14,5 milyon Kanadalı hazirana kadar aşılanmış olacak.

Kanada’ya mart sonuna kadar bu hedefe ulaşacak miktarda Pfizer-BioNtech ve Moderna aşılarının gelmesi öngörüldü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, daha önce yaptığı açıklamada, Pfizer-BioNtech ve Moderna aşılarının gelişinde bazı aksamalar yaşanmasına rağmen eylül sonuna kadar dileyen herkesin aşılanmış olacağını duyurmuştu.