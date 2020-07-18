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DSÖ'nün sivrisinek teorisine ilk kanıt

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DSÖ'nün sivrisineklerin corona virüsü bulaştırmayacağına yönelik teorisi ABD'de yapılan bir araştırmayla kanıtlandı. Araştırma sivrisineklerin virüsü bulaştırmadığına yönelik ilk kanıt niteliğinde

DSÖ'nün sivrisinek teorisine ilk kanıt
18 Temmuz 2020 Cumartesi 16:51

ABD'de yapılan bir araştırma, yeni tip corona virüsün (Covid-19) insanlara sivrisinekler yoluyla bulaşamayacağını doğruladı.

Kansas Üniversitesi Biyogüvenlik Araştırma Enstitüsü Yöneticisi Stephen Higgs ve meslektaşlarının, Veterinerlik Fakültesi çalışanlarıyla yürüttüğü araştırmanın ayrıntıları, "Scientific Reports" Dergisinde yayımlandı.

Sivrisineklerin, Covid-19'u bulaştırma kapasitesi üzerine yapılan ilk deneysel çalışma olan araştırmada, yeni tip corona virüsün "Aedes aegypti, Aedes albopictus ve Culex quinquefasciatus" diye anılan 3 yaygın sivrisinek türünde yeniden üreyemediği, dolayısıyla virüsün sivrisineklerden insanlara bulaşamayacağı sonucu elde edildi.

DÜNYADA BİR İLK 

Higgs, "Dünya Sağlık Örgütü, kati biçimde sivrisineklerin virüsü bulaştıramayacağını dile getirmiş olsa da çalışmamız, bu teoriyi destekleyen kapsamlı veri ortaya koyan bir ilk" değerlendirmesini yaptı.

Biyogüvenlik Araştırma Enstitüsünde, Rift Vadisi ateşi ve Japon ensefaliti dahil hayvanlardan insanlara bulaşan diğer hayvan patojenleri üzerinde de araştırmaların yürütüldüğü belirtiliyor.

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