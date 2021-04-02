DSÖ'den Avrupa ülkelerine aşılama konusunda sert eleştiri

Vaka sayısının altı haftadır artışta olduğunu ifade eden DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Aşılama hızında ülkeler arasında uçurumlar bulunması kabul edilemez" dedi

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) Avrupa ülkelerindeki Covid-19'a karşı yürütülen aşı kampanyalarındaki yavaşlığı ağır bir dille eleştirdi. Vaka sayısının altı haftadır artışta olduğunu ifade eden DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Aşılama hızında ülkeler arasında uçurumlar bulunması kabul edilemez" dedi.

Birleşmiş Milletler kurumu sadece geçen hafta Avrupa bölgesinde hastalığın bulaştığı kişi sayısının bir buçuk milyonu aştığının altını çizdi. DSÖ'nün Avrupa bölgesi Orta Asya ve Kafkaslar'daki eski Sovyet cumhuriyetleri, İsrail, Rusya ve Türkiye ile birlikte toplam 52 ülkeden oluşuyor.

DSÖ Avrupa Bölgesi Başkanı Dr. Hans Kluge de aşıların salgından kurtulmanın "en iyi yolu" olduğunun altını çizerek "Aşılar aynı zamanda enfeksiyonu önlemede de oldukça etkili oluyor. Ancak, bu aşıların piyasaya sürülmesi kabul edilemeyecek kadar yavaş" diyerek aşı kampanyalarındaki hantallığa vurgu yaptı.

Bölgede ilk olarak 5 Aralık'ta Rusya'da başlayan aşı kampanyası boyunca bugüne kadar toplam 152 milyon doz aşı yapıldı. Bu sayı dünyadaki 596 milyon aşının neredeyse çeyreğine tekabül ediyor.

Fakat nüfusu üç kat daha az olan Amerika Birleşik Devletleri'nde de 150 milyon doz aşı yapılmış durumda. ABD ayrıca aşılama hızında Avrupa bölgesinden üç kat daha hızlı ilerliyor.

ÜLKELER ARASINDAKİ AŞILAMA HIZINDA DEV FARKLILIKLAR

Aşılama verileri bölgedeki ülkelerin hızları konusundaki büyük farkları gözler önüne seriyor. Örneğin dünyada aşı kampanyasını en hızlı yürüten İsrail nüfusunun yüzde 60'ını aşılamayı başardı. Ayrıca İngiltere de yüzde 45 oranına ulaştı. Bu oran nüfusunun sadece yüzde 29'unu aşılamayı başaran ABD'nin oldukça üzerinde. Fakat sorunun kaynağı bölgenin en önemli ülkeleri Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da aşılamanın çok yavaş seyretmesi.

Bu dört ülke toplam nüfuslarının sadece yüzde 12'sini bugüne kadar aşılayabilmiş durumda.