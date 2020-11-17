Dost ülkeler KKTC'yi tanıyacak

Dağlık Karabağ’da işgalin son bulmasının ardından KKTC’nin dost ülkelerce tanınmasının da yolu açıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’nın destekleriyle önümüzdeki süreçte bu kapsamda ziyaretlerde bulunacak.

Azerbaycan’ın Karabağ’daki zaferiyle Karabağ’daki işgal sona ererken, KKTC’nin resmi olarak tanınmasının da yolu açıldı. Daha önce Azerbaycan, KKTC’nin resmî olarak tanınması için girişimlerde bulunmuş ancak bu çabalar AB tarafının, “Biz de Dağlık Karabağ Özerk Cumhuriyeti’ni tanırız” tehdidi ile rafa kaldırılmıştı. Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre, Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çıkmasının ve Karabağ’ın Azerbaycan topraklarına katılmasının hemen akabinde KKTC’nin tanınması için adım atılması bekleniyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da Ankara’nın destekleriyle önümüzdeki süreçte Azerbaycan’ın yanı sıra Pakistan ve Libya’ya “tanıma” ziyareti yapması planlanıyor.

“2021’de KKTC’yi tanıyabiliriz”

Türkiye Gazetesine değerlendirmelerde bulunan Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmet Şahidov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan 10 Kasım anlaşması ile artık sözde ‘ Dağlık Karabağ Özerk Cumhuriyeti’ diye bir yer kalmadığına işaret ederek “Topraklarımızı geri aldık. Azerbaycan’ın KKTC’yi tanıması için artık bir engel kalmadı. Şimdi anlaşmanın sahada uygulanması bittikten ve bu süreci atlattıktan sonra 2021’in ilk aylarında Azerbaycan ile KKTC arasında resmî ilişkiler başlatılabilir” dedi.

“Gerçek yüzlerini gördük”

Yunanistan ve Rum kesiminin kışkırtmalarıyla AB’nin artık Azerbaycan’a baskı kuracak kozunun kalmadığını söyleyen Şahidov, “Bundan sonraki süreçte Türkiye’nin yüzleştiği tepkilerle biz de karşı karşıya kalacağız. 45 günde ABD, Fransa başta olmak üzere AB ülkeleri gerçek yüzlerini gösterdi. O yüzden artık Azerbaycan olarak bundan sonraki süreçte dış politikada daha güçlü ve bağımsız adımlar atabileceğiz. KKTC’nin tanınması da bunu önemli bir parçası olacak. KKTC’yi de Türkiye gibi seviyoruz. Şimdiye kadar Dağlık Karabağ engeldi şimdi artık bu engel ortadan kalktı” diye konuştu.

“Bakü’ye gelip tehdit ettiler”

AB temsilcilerinin Bakü’ye gelip Karabağ tehdidinde bulunduğunu hatırlatan Dr Ahmet Şahidov, “Avrupa ülkelerinden baskı geliyordu. Yunanistan ve Rum kesimi, diğer AB ülkelerini de yönlendiriyordu. Meclis’te çalıştığım zamanlarda 2010-2011’de Bakü’den Lefkoşa’ya Azerbaycan Hava Yolları bir kez uçuş yapmıştı. Bunun hemen ardından Rum kesimi ve Yunanistan AB Konseyinde faaliyetlere başladı. Azerbaycan Meclisine bir takım heyetler geldi. Toplantılar oldukça gergin geçti. AB tarafı, ‘KKTC ile bu şekilde ilişki kurarsanız, biz de Dağlık Karabağ’ı tanırız’ tehdidinde bulundu” açıklamasını yaptı.“Türkiye, elinden geleni yaptı”

Yunanistan’ın Ermenistan’a askeri destek sağladığını hatırlatan Ahmet Şahidov, “Ama artık bitti, Ermenistan mağlup oldu. Azerbaycan kendi kararlarını kendi veriyor. KKTC’yi tanırsak tabii ki tepkiler olabilir, bunları bekliyoruz. Ama nasıl ki Türkiye ile birbirimizin çıkarları için adımlar atıyorsak, yüz yüze kaldığımız zorluklar karşısından da birlikte durmamız şart. Nasıl ki Türkiye bu savaşta bizi sonuna kadar desteklediyse Azerbaycan da sonuna kadar Türkiye’yi destekliyor. Türkiye, bize destek vermek için elinden geleni yaptı” ifadelerini kullandı.

Tatar ile yeni bir dönem

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yeni bir döneme giren KKTC, bundan sonraki süreçte Azerbaycan’ın yanı sıra Pakistan, Libya, Bangladeş ve Gambiya başta olmak üzere bu ülkelerle resmi ilişkiler geliştirmek ve tanınmak için çaba gösterecek. Bu çerçevede Türkiye’nin destekleriyle de somut adımlar atılacak. Cumhurbaşkanı Tatar’ın önce Azerbaycan’ı ardından da Pakistan ve Libya’ya ziyaret etmesi planlanıyor.Pakistan ve Bangladeş daha önce KKTC’nin bağımsızlığını tanımıştı ancak İngiltere ve ABD’nin baskıları nedeniyle geri adım atmışlardı. Afrika ülkesi Gambiya da daha önce KKTC’yi tanımaya hazır olduğunu belirtirken, Libya ise fiilen KKTC’yi tanıyor. Son olarak Libya’yı yöneten Ulusal Geçiş Konseyinin Sağlık Bakanı Abdal Rahman Kıssa, Lefkoşa’ya gidip Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’yle protokol imzalamıştı. Protokol, Libya’nın KKTC’yi resmen olmasa da fiilen tanıdığı manasına geliyor.