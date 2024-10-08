Dört kızını aynı gün doğurdu ama dördüz değiller

ABD'de yaşayan Kristen Lammert isimli anne, 17 milyarda bir görülen tesadüfü anlattı. Lammert, dört kızının da aynı gün doğduğunu ancak dördüz olmadıklarını söyledi. Farklı yaşlardaki dört kızı da tesadüfen 25 Ağustos'ta dünyaya geldi.

HEPSİ NORAL DOĞUM

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Kristen ve 36 yaşındaki Nick Lammert çiftinin dört çocuğu var.

Her biri farklı yaşlarda olan kız çocuklarını ilginç kılan ise hepsinin aynı tarihte, planlanmadan doğmuş olması.

Çiftin dokuz, altı, üç yaşında ve iki aylık olan kızlarının hepsi 25 Ağustos'ta dünyaya geldi. Üstelik hepsi normal doğum.

İLK ÇOCUKLARI 2015 YILINDA DOĞDU

Uzmanlar bu durumun 17 milyarda bir görülebilme ihtimali olduğunu belirtti.

Kristen ve Nick, 2009 yılında tanıştıktan sonra 2014’te evlendi. Büyük bir aile kurma planları olan çiftin ilk çocukları 25 Ağustos 2015’te dünyaya geldi. İki yıl sonra Kristen ve Nick ikinci bir çocuk sahibi olmaya karar verdi.

36 SAATLİK DOĞUM SONRASI YİNE AYNI TARİH

Aralık 2017'nin başında hamile kalan Kristen, Ağustos sonunda doğum yapacağını biliyordu, ancak bunun ilk kızının doğum gününe denk geleceğini hiç tahmin etmemişti. Anne "İki kızımızın aynı doğum gününe sahip olması büyük bir tesadüftü. İnanamadık" diye konuştu.

Kristen, üçüncü kızlarının hamileliğinde de doğumu eylül ortasında bekliyordu. Ancak rahatsızlığından dolayı erken doğuma alındı. 23 Ağustos’ta hastaneye yatan Kristen 36 saatlik doğum sancısının ardından 25 Ağustos’ta üçüncü kızlarını dünyaya getirdi.

"BAŞKA BİRİNİ TANIMIYORDUK"

Buna gerçekten inanamadıklarını belirten anne "Aynı tarihte üç kız çocuğu dünyaya getiren başka birini tanımıyorduk." diye ekledi.



Son çocuklarına bu yıl hamile kalan Kristen'ın 35 haftalıkken preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) başgösterdi. Bebek prematüre dünyaya geldi. Onun da doğum tarihi 25 Ağustos’a denk düştü.

"KADERİN BİR OYUNU"

Kristen, "Kaderin kesinlikle bunda bir rolü var. Kaderin, üç kızımın aynı doğum gününü paylaşıp son kızımın farklı doğum günü olmasına izin vermesi mümkün değildi" dedi.

Vücudunun kendine has bir yöntemi olduğunu söyleyen anne "36 saat boyunca yavaş doğum yapıyorum ve sonra her şey hızlanıyor ve bebek dünyaya geliyor" dedi.

Aile, dört kızlarıyla mutlu bir yaşam sürdürüyor ve her yıl 25 Ağustos’ta ortak doğum günlerini kutluyor.