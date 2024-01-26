banner913
banner932
Rum Yönetimi’ne enerji için işbirliği çağrısı
Rum Yönetimi’ne enerji için işbirliği çağrısı
10 0
"Böyle bir yapıda hiçbirimiz güvende olmayız"
10 0
 
Türkiye’den PGM’ye büyük katkı
Türkiye’den PGM’ye büyük katkı
15 0
BTM 1. Lig’de ikinci devre zorlu maçlarla başlayacak
BTM 1. Lig’de ikinci devre zorlu maçlarla başlayacak
43 0
“Girne” belgeseli çekilecek
“Girne” belgeseli çekilecek
15 0
Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır
Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır
29 0
Güney’e elektrik için 19 milyon dolar ödedik
Güney’e elektrik için 19 milyon dolar ödedik
19 0
banner1012
banner985

Doğum gününde yıldızlar geçidi

Dünyanın en zengin insanlarından olan milyarder Jeff Bezos’un 60. doğum günü partisi gösteriş ve ihtişamıyla göz doldurdu

banner974
Doğum gününde yıldızlar geçidi
banner971
Gazeteci Lauren Sanchez, milyarder nişanlısı Jeff Bezos'a, Kim Kardashian'dan Katy Perry’ye, Orlando Bloom'dan Paris Hilton’a kadar herkesin yer aldığı görkemli bir 60. doğum günü partisi düzenledi.
Özel parti, çiftin Beverly Hills'teki malikanesinde, Amazon'un kurucusunun Blue Origin havacılık şirketine gönderme yapan "göksel uzay çağı" temasıyla düzenlendi.
54 yaşındaki Sanchez, özel akşamda, tasarımcı Laura Basci imzalı özel kırmızı Swarovski kristal elbiseyle göz doldurdu.
Markanın New York Post aracılığıyla yaptığı basın açıklamasına göre elbise için 800 saatten fazla elle boncuk işlenmesi gerekti.
Sanchez, vücudu saran elbiseyi Judith Leiber imzalı 4.995 dolarlık kristal kaplı roket gemisi çantasıyla eşleştirdi.
Sun'a konuşan bir kaynak, Oprah Winfrey, Bill Gates, Kendell Jenner, Hailey Bieber, Jay-Z ve Beyoncé'nin gösterişli doğum günü partisinde görülen yüzlerce misafir arasında yer aldığını söyledi.
İçeriden edinilen bilgilere göre Sanchez, müstakbel eşinin doğum günü için elinden geleni yaptı ve orijinal sandalyesiyle Bezos'un ilk Amazon ofisinin bir kopyasını bile kurdu. Konuklara havyardan hamburgere kadar her çeşitlilikle yemek ikram edildi.
Kaynak, "etkinlikte fotoğraf çekmenin yasak olduğunu" ve katılımcıların geldiklerinde "telefonlarını keselere koymak zorunda kaldıklarını" ekledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.