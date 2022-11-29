DNA testinde kızının hem annesi hem amcası çıktı

Tıp dünyası kızına DNA testi yaptıran bir kadının test sonucunu tartışıyor.

Tıp ve bilim dünyası, kızına DNA testi yaptıran kadının sonuçlarını tartışıyor. İsmi açıklanmayan ve tıp literatürüne giren kadın, kızına DNA testi yaptırdıktan sonra gelen sonuçlarla şaşkına döndü.

Test sonuçlarına göre kadın küçük kız çocuğunun hem annesi hem de amcası olarak görüldü. Yaşadığı şokun üzerine başka doktorlara ve uzmanlara giden kadının test sonucunun ise neden böyle çıktığı belli oldu.

KİMERİZM DENİLİYOR

Bilim insanları ve uzmanlar bazı durumlarda insanların birden fazla embriyodan DNA’ya sahip olduğunu ve bunun ender bir durum olduğunu açıkladı. Genetik uzmanları şu ana kadar kayıtlara geçmiş 20 benzer vaka olduğunu da duyurdu. Uzmanlar bunun tıp literatüründe kimerizm olarak bilindiğini belirtti.

Kolombiya’da DNA araştırmaları konusunda önde gelen uzmanlardan biri olan Juan Yunis, “Bunun ne kadar yaygın olduğunu bilmiyoruz. Fakat bu durum kişinin yaşamını etkileyebilir” dedi.

Bu durumu Washington’daki Uluslararası İnsan Tanımlama Sempozyumu’nda bir sunum ile anlatan Yunis, “Bu durum gebelik sırasında oluşmayan veya yok olan bir ikizin genlerinin hayatta kalan bebeğe geçmesiyle oluşuyor” dedi.

Testi ilk kez yaptıran kadının şok yaşadıktan sonra kendisine başvurduğunu belirten Yunis, “Başta önceki laboratuvarda çalışan bir kişinin hata yaptığını düşündük fakat bizde de aynı sonuçlar çıktı” dedi.