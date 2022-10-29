“Direkt uçuş haberleri fantezi”

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuşlarla ilgili basındaki haberleri “fantezi” diye niteledi ve bunlara ülkesinin tepkisini yinelemeye gerek görmediğini belirtti







Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Rusya Federasyonu'nun Kıbrıs konusundaki tutumunu değiştirmediğini ve BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'la ilgili kararlarına bağlı kalmaya devam ettiğini söyledi.

Zakharova, Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuşlarla ilgili basındaki haberleri “fantezi” diye niteleyerek, bunlara ülkesinin tepkisini yinelemeye gerek görmediğini belirtti.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın (CNA) sorularını yanıtlayan Zakharova'dan ülkesinin Rusya ile Kıbrıs'ın kuzeyi arasındaki doğrudan uçuşlar konusundaki tutumunu netleştirmesi istendi. Ayrıca, bazı analistler tarafından AB yaptırımları nedeniyle Atina ve Lefkoşa'ya karşı olası bir "intikam" olarak ifade edilen iddialar hakkında yorumu soruldu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, "Kolektif Batı'nın aksine, Moskova 'intikam' veya 'ceza' açısından düşünmüyor" dedi.

Zakharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Lefkoşa Büyükelçiliği, Rusya'nın Atina Büyükelçisi ve Rusya Devlet Başkanı Dmitry Peskov'un Basın Sözcüsü'nün açıklamalarını hatırlatarak "Konuyla ilgili kapsamlı açıklamalarda bulunduk. Konumumuzu istediğiniz kadar tekrarlamaya hazırım" diye konuştu.

Sözcü Zakharova, “Rusya'nın Kıbrıs çözümüne ilişkin tutumu değişmedi ve bu sizin tarafınızdan iyi biliniyor. Uluslararası toplumun tüm üyelerine Kıbrıs Cumhuriyeti dışında hiçbir Kıbrıs devletini tanımamalarını şart koşan 1983'te 541, 1984'te 550'de BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlıyız" dedi.

Rusya'dan adanın kuzeyine direkt uçuş olasılığına ilişkin olarak, “Basında bahsettiğiniz fantezilere tepkimizi yinelemeyeceğim” cevabını verdi.

