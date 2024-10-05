Dinlenmeyen şoföre 2 milyon lira ceza

Almanya'da trafik polisleri kontrol sırasında tespit ettikleri Rumen kamyon şoförüne 52 bin Euro (günümüz kuru ile 2 milyon lira) para cezası kesti. Denetim sırasında, dinlenme süresini ihlal ettiği fark edilen şoförün maksimum sürüş süresinin 9 saat olmasına rağmen birçok kez 24 saati aşan sürede araç kullandığı tespit edildi

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki Oberhavel bölgesi A10 üzerindeki Krämerforst otoparkında yapılan denetim sonucu tespit edilen bir kamyon şoförüne yüklü miktarda ceza kesildi.

Trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Rumen bir sürücünün haftalarca sürüş sürelerini geçtiği tespit edildi.

Şoförün günde en fazla 9 saat yerine, art arda 24 saatten fazla araba kullandığı, hatta bu uzun sürüş sürelerinin 34 saate vardığı anlaşıldı.

Kurallara uymayan kamyon şoförüne 52 bin Euro (günümüz kuru ile 2 milyon lira) para cezası kesildi.

Son 28 günü incelenen şoförün çoğunlukla Polonya, Belçika, İspanya, Fransa ve Almanya'da seyahat ettiği ve sürekli olarak kuralları ihlal ettiği anlaşıldı.

ALMANYA'DA SÜRÜŞ MAKSİMUM SÜRESİ 9 SAAT

Şöförün direksiyon başında aralıksız birçok kez 24 saati aşkın süre geçirdiği bu sürelerin 34 saate kadar vardığı açıklandı.

Almanya'da maksimum günlük sürüş süresi 9 saat olarak belirlendi. Ayrıca haftada iki kez 10 saat araba kullanabilirsiniz ancak 24 saatten fazla seyahat ederseniz yaklaşık 2 bin euro para cezasıyla karşı karşıya kalınıyor.