Dimitriu'ya Çin'de büyük ilgi

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile beraberindeki heyetin Çin temasları devam ediyor

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile beraberindeki heyetin Çin temaslarının devam ettiği bildirildi.

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi, Dimitriu ile beraberindeki heyetin önceki gün, Shenzen kentinden Pekin’e geçerek Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi (CPPCC) Başkanı Wang Huning, komite üyeleri ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Dairesi (IDCPC) Başkanı Liu Jianchao ile görüştüğünü yazdı.

Gazete, Meclis heyetinde AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ve DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis’in yer aldığını kaydederken, Dimitriu’nun her iki toplantıda da, Güney Kıbrıs’taki üç büyük partiden temsilcilerin Çin’e ziyaret düzenlemesinin, Güney Kıbrıs’ın Çin ile çeşitli alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemi gösterdiğini söylediğini belirtti.

Habere göre Dimitriu, görüşmelerde iki ülkeyi birbirine bağlayan sıkı ilişkilerin ve Güney Kıbrıs’ın tek Çin politikasına bağlılığının altını çizdi.

Dimitriu, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise, Rum tarafının iki devletli çözüm argümanı ve Türk tarafının uzlaşmaz tavrına rağmen çözüme ulaşabilmek için müzakerelerin yeniden başlaması hedefine bağlı kaldığını söyledi.

Çin’in Avrupa Birliği’nin (AB) önemli ortaklarından biri olduğunu ifade eden Dimitriu, Güney Kıbrıs’ın Çin ile AB arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi için yapıcı rol oynamaya devam edeceğini kaydetti.

Gazete, Huning’in, Çin’in Güney Kıbrıs ile olan stratejik ortaklık ilişkisinin yükseltilmesi hedefine bağlı olduğunu söylediğini; Jianchao’nun da Güney Kıbrıs’ın küçük bir ülke olmasına karşın Doğu Akdeniz’de önemli bir stratejik konumu olduğuna vurgu yaptığını yazdı.

Öte yandan Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Çin temaslarıyla ilgili dün sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Dimitriu şöyle dedi:

"Pekin Uluslararası Araştırmalar Üniversitesi öğrencileri, kız öğrencileri ve öğretmen kadrosunun beklediği sıcak karşılama ve hatta akıcı Yunanca şarkılarla bile onur verici ve son derece dokunaklı: Mükemmel Kıbrıs-Çin ilişkilerinin de eğitim alanında olduğuna dair yankılanan ve pratik bir kanıt, iki ülke arasındaki işbirliğinin dönem direği.

Kıbrıs Üniversitesi ile Çin Yükseköğretim Okulları arasında imzalanan İşbirliği Sözleşmesi kapsamında yatırım yapmamız gereken eğitim sektöründeki ilişkimizi daha da geliştirmenin ve güçlendirmenin yollarını ele aldık.

Çocuklar, öğrencilerimiz geleceğimizdir. İşte bu yüzden gençlerimize, özellikle zorlu jeopolitik ortamda, zamanın zorluklarını karşılamalarına yardımcı olmak için gerekli tüm eğitim araçlarını sağlayarak daha da desteklemeliyiz"

