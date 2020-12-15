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Dev buzdağı Güney Georgia Adası’na çarpmak üzere

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Dev buzdağı Güney Georgia Adası’na çarpmak üzere

İngiltere Hükümeti, Güney Atlantik'te üç yıldır sürüklenen ve İngiltere'ye ait Güney Georgia adasına çarpmak üzere olan dev buzdağına keşif ekibi gönderiyor.

3.900 kilometrekare büyüklüğündeki A68a adlı buzdağının, 3.528 kilometre yüzölçümü olan adaya 90 kilometre kadar yaklaştığı belirtiliyor. İngiliz Kraliyet Donanması, buzdağının bu ay içinde adaya çarpabileceğini söylüyor.

İngiliz Antarktik Araştırma Kurumu'nda görevli inceleme ekibinin Ocak sonunda bölgede olması bekleniyor.

Ekibin uzaktan kumanda edilen iki sualtı planörü ve diğer cihazlarla örnek toplayarak buzdağının çevresine etkilerini inceleyeceği belirtiliyor.

Penguenlerin en önemli üreme alanı

Güney Georgia'da kışın daimi yerleşim yok. Yaz aylarında adada 30 kadar kişi ikamet ediyor
Ancak Güney Georgia, penguenler ve balıkçıllar için dünyanın en önemli üreme alanı.

Adada yedi milyon penguen dahil 30 milyon kadar kuş ve iki milyon fokun yaşadığı tahmin ediliyor.

200 metre derinliğe sahip olan buzdağının erimesiyle deniz suyu sıcaklığının değişeceği, çok büyük miktarlarda tatlı su açığa çıkacağı için planktonik organizmalardan balinaya bölgedeki tüm deniz canlılarının yaşamının olumsuz etkileneceği belirtiliyor.

Uzmanlar, buzdağının adaya çarptıktan sonra kara oturmasıyla bölgedeki besin zincirinin bozulacağını, bunun sonucu olarak penguen ve fokların ana besin kaynağı olan balık ve kril bulmasının güçleşeceğini söylüyor.

A68a

Orijinal boyutu 5.800 kilometrekare olan A68a'nın şu anki boyutu 3.900 kilometrekare


Temmuz 2017'de Larsen C Kıta Sahanlığı'ndan kopan A68a, yakın bir zamana kadar dünyanın en büyük buzdağıydı.

Zaman içinde kütlesinin önemli bir bölümünü kaybeden buzdağı, kıta sahanlığından koptuğunda Lüksemburg'un iki katı kadar bir yüzölçümüne (5.800 kilometre kare) sahipti.

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