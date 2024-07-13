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Denizde yüzerken kayboldu, 36 saat sonra bulundu

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Japonya’da deniz simidi ile yüzerken akıntıya kapılarak kaybolan Çinli turist, 36 saat sonra 80 kilometre uzakta halsiz bir şekilde bulunarak kurtarıldı. Turistin sıvı kaybı yaşadığı, ancak sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

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Denizde yüzerken kayboldu, 36 saat sonra bulundu
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Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden (JCG) yapılan açıklamada, geçtiğimiz gün yerel saatle 19.30 sıralarında Shizuoka eyaletindeki Shirahama Ohama plajından denize giren bir kişinin kaybolduğu, ekiplerin havadan ve denizden arama çalışması başlattığı belirtildi. 
Kaybolan 21 yaşındaki Çinli kadın turistin 36 saat süren arama operasyonunun ardından kaybolduğu noktaya 80 kilometre mesafede, Chiba eyaleti açıklarında halsiz bir şekilde bulunduğu aktarıldı. Helikopterle kurtarılan turistin sıvı kaybı yaşadığı, ancak sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Japonya'daki Çin Büyükelçiliği yaşanan olayın ardından ülkede ikamet eden vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayınlayarak deniz kazalarında karşı dikkatli olma çağrısı yaptı.
 
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