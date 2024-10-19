Denizde 67 gün boyunca sürüklenerek hayatta kaldı

Mikhail Pichugin isimli Rus adam, Okyotsk Denizi'nde 67 gün boyunca şişme bir bot üzerinde hayatta kalmayı başardı

Ağustos ayında kardeşi ve yeğeniyle balina izleme gezisine çıkan 46 yaşındaki Mikhail Pichugin, balıkçılar tarafından çıkış noktasının bin km uzağında bulundu.

Kardeşi ve yeğeni hayatını kaybederken Pichugin bitkin halde kurtarıldı.

Çarşamba günü kaldırıldığı hastanede gazetecilere konuşan Pichugin, botun motorunun arızalandığını, küreklerden birinin kırıldığını ve bu yüzden botun kontrolsüz şekilde sürüklendiğini anlattı.

Yağmur suyu biriktirerek ve ellerindeki sınırlı miktarda gıdayla hayatta kalmaya çalıştıklarını söyleyen Pichugin, donarak hayatlarını kaybeden kardeşi ve yeğeninin cesetlerini kaybolmamaları için bota bağladığını söyledi.

Pichugin, “Tanrı’nın yardımıyla hayatta kaldım. Başka bir seçeneğim yoktu, evde annem ve kızım vardı” diye ekledi.

Magadan hastanesindeki doktorlar, Pichugin’in dehidrasyon ve hipotermi yaşadığını, ancak durumunun stabil olduğunu söylediler.