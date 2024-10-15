"Demir Kubbe" delindi!

Hizbullah, İsrail'in kuzeyine insansız hava araçları ile saldırı düzenledi ve bu saldırıda 4 asker hayatını kaybetti. Milyarlarca dolarlık hava savunması Hizbullah drone'u tarafından delinen İsrail ordusu büyük şok yaşıyor. Herkesin aklındaki soru ise İran'ın hipersonik füzelerle yapamadığını, Hizbullah'ın 20 yıllık drone ile nasıl yaptığı...

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Binyamina bölgesinde bulunan Golani Tugayı'na insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, bu saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır olmak üzere toplam 58 askerin yaralandığını duyurdu.

Saldırının, İsrail'in Beyrut'un merkezinde gerçekleştirdiği ve 22 kişinin ölümüne yol açan hava saldırısına misilleme olarak düzenlendiği bildirildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, saldırı esnasında Hizbullah'ın gönderdiği İHA'ların deniz üzerinden geldiği ve radardan kaybolana kadar takip edildiği belirtildi. Hizbullah, Filistin halkının direnişiyle dayanışmak ve Lübnan halkını savunmak amacıyla bu saldırıyı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Öte yandanİsrail Ordusu, ülkenin kuzeyindeki Golani askeri üssünü vuran drone saldırısının şokunda. İsrail ordu sözcüsü, Hizbullah'ın gerçekleştirdiği saldırı öncesinde hava savunma sistemlerinin neden devreye girmediğini bilmediklerini ve durumu araştırdıklarını açıkladı.

İsrail'in hava savunma sistemi 3 katmandan oluşuyor. Uzun menzilli füzeler 2 bin kilometreyi aşan menzile sahip İsrail yapımı Arrow 2 ve 3 sistemleriyle engelleniyor.

ABD-İsrail ortak üretimi "Davut'un Sapanı" sistemi 300 kilometrelik bir alanda koruma sağlarken, en çok bilinen "Demir Kubbe" sistemi ise 70 kilometrelik, daha kısa bir menzile sahip. Demir Kubbe'nin koruma etkinliği yüzde 90 olarak belirtilirken, fırlattığı Tapir füzeleri ses hızının iki katına çıkabiliyor. Ancak karşıdan gelen füze ve drone'ların durdurulması için önce tespit edilmesi gerekiyor. Yeterince fazla sayıda füze ve drone ile sistemin aşırı yüklenerek alt edilmesi de mümkün.

Hizbullah'ın saldırı öncesinde Golan tepelerine yönelik çok sayıda roket ateşlediği, bu sayede İsrail savunma sistemlerini meşgul ettiği aktarıldı. Bu saldırıya eş zamanlı olarak İsrail'e doğru birden fazla insansız hava aracı gönderildiği belirtiliyor.

Deniz üzerinden gelen bir kamikaze drone İsrail tarafından imha edilirken, askeri üssü vuran insansız hava aracının alçaktan uçtuğu ve bu sayede tespit edilmediği belirtiliyor.

İsrail basını saldırıda Mirsad 1 drone'u kullanıldığını yazdı. Hizbullah'ın 20 yıldan uzun süredir kullandığı uzaktan kumanda edilen drone yaklaşık 50 kilogram patlayıcı taşıyabiliyor. 3 metrelik insansız hava aracının saatte 370 kilometre hıza ulaşabildiği belirtiliyor.

Askeri uzmanlar, roket ve havan saldırılarıyla birleştirildiği taktirde alçak uçan drone'ların İsrail hava savunma sistemlerini atlatabileceğine dikkat çekiyor.