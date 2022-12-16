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Dehşete ramak kaldı… 2 yaşındaki çocuğu yuttu sonra da tükürdü

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Uganda'daki Edward Gölü'nde yaşanan ilginç bir olayda, bir su aygırı 2 yaşındaki çocuğu yuttu ve tükürdü.

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Dehşete ramak kaldı… 2 yaşındaki çocuğu yuttu sonra da tükürdü
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 Uganda’da yaşayan 2 yaşındaki bir çocuk, evinin yakınındaki Edward Gölü’nün kenarında oynarken bir su aygırı tarafından yutuldu ve şans eseri hayatta kaldı.

The Telegraph’ın haberine göre Paul Iga, gölün kenarından sadece birkaç yüz metre uzakta bir su aygırı tarafından yakalandı.

Orada yaşayan bir kişi olan Chrispas Bagonza olaya tanık olunca su aygırını durdurmak için ona taş atmaya başladı.

Buna şaşırmış gibi görünen su aygırı, yarısını yuttuğu çocuğu suya geri dönmeden önce kustu.

TABURCU EDİLDİ

Küçük çocuk yaralanarak tedavi için bir kliniğe götürülürken mucizevi bir şekilde saldırıdan kurtuldu. Paul’un Bwera’daki bir hastaneye sevk edildiği ancak kuduz aşısı yapıldıktan sonra taburcu edildiği bildirildi.

Uganda Polisi yaptığı açıklamada, “Bu, bir su aygırının Edward Gölü’nden çıkıp küçük bir çocuğa saldırdığı ilk olaydır” dedi. Polis sözlerine şu şekilde devam etti: “Yakınlarda bulunan Chrispas Bagonza adlı kişi, su aygırını taşlayıp korkutup kurbanı ağzından çıkarmasına neden olduktan sonra çocuğu kurtarmak cesaretini gösterdi.”



Paul Iga…

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