Danimarka’da seçimi sol blok kazandı

Dün sandığa giden Danimarka'da zafer sol bloğun oldu.

5.8 milyon nüfusa sahip İskandinav ülkesi Danimarka dün sandığa gitti… Kıyasıya bir rekabetin olduğu seçimlerde Danimarka halkı Sosyal Demokrat Parti’ye yeni hükümeti kurma görevi verdi. Böylelikle seçim sonucu Başbakan Mette Frederiksen için de bir güven oylamasına döndü.

Uzmanlar sandıktan çıkan sonucu Frederiksen’in corona virüsü salgını sürecini iyi yönettiğine dair halkın takdirini topladığına yorumlarken Sosyal Demokrat Partisi oyların yüzde 27.5’ini alarak en büyük parti oldu.

Başkent Kopenhag’da bir konuşma yapan Frederiksen gözyaşlarına hakim olamadı.

Seçim sonuçlarının ardından Frederiksen bir açıklama yaparak, “Bize güvenen ve oy veren bütün Danimarka seçmenine teşekkür ediyorum bu çok büyük bir güven oylamasıydı. Bazılarınızın başta şüpheleri olduğunu biliyorum” dedi.

Sol tandanslı blok parlamentodaki 179 sandalyenin 87’sini alırken Faroe Adaları’ndan ve Grönland’dan gelecek 3 koltuk ile çoğunluğun sağlanması bekleniyor. Grönland’da genelde solcu adaylar zafer ilan ediyor. Frederiksen daha önce uluslararası belirsizlik zamanlarında siyasi olarak birleşilmesi ve ortak hareket edilmesini savunuyordu.

Frederiksen yaptığı konuşmada, “Danimarka’da uzun yıllar boyunca ilerlemeye alıştık. Şimdi zorluklarla karşı karşıyayız. Avrupa’da savaş, enerji krizi, enflasyon ve küresel ısınma hepsi bir araya geliyor” dedi. Frederiksen’in bugün istifasını Kraliçe’ye sunması ve ardından hükümeti kurma çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Frederiksen’in eski başbakan Lars Lokke Rasmussen ve yeni partisi Ilımlılar ile görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan Frederiksen’in rakibi Liberal Parti’nin lideri Jakob Ellemann-Jensen da seçim mağlubiyetini kabul etti. Liberal parti parlamentodaki 43 sandalyenin 19’unu kaybetti.