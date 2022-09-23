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Danimarka, iklim krizi için tazminat ödeyen ilk zengin ülke olacak

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Danimarka, iklim değişikliğinden etkilenen yoksul ülkelere 13 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı. Danimarka, gelişmiş ülkeler arasında bu adımı atan ilk ülke oldu

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Danimarka, iklim krizi için tazminat ödeyen ilk zengin ülke olacak

 

 Danimarka, iklim değişikliğinden etkilenen yoksul ülkelere “zarar ve kayıp tazminatı” ödeyeceğini açıkladı.

 Bu amaçla 13 milyon dolar ödeme yapacağını duyuran Danimarka, gelişmiş ülkeler arasında “iklim değişikliği kaynaklı zarar ve kayıplar” için az gelişmiş ülkelere maddi destek verecek ilk ülke olacak. Kararın bazı Afrika ülkelerinin iklim krizi nedeniyle gelişmiş ülkeleri protesto ettiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Geçen yıl da İskoçya benzer bir kararla iklim değişikliğinin verdiği zararın telafisi için 2 milyon dolar ödemeyi önermişti.

E3G isimli iklim örgütünden Carolina Cecilio, Danimarka'nın adımının çok önemli olduğunu ve diğer ülkelerin de bunu takip etmesini umduğunu söyledi. Jamaika Ekonomik Kalkınma Bakanı Matthew Samuda da, “Gelişmiş bir ülkenin bu konuda adım atması mutluluk verici. Bunun diğer ülkelerin de önünü açmasını umuyoruz. 13 milyon dolar yaşadığımız yıkımı karşılamaya yetmez” dedi.

Öte yandan zengin ülkelerin büyük bölümü, artan çağrılara rağmen iklim kriziyle ilgili bir finansal taahhüdün yasal sorumluluk anlamına geleceği endişesiyle bu konuda adım atmaktan kaçınıyor.

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