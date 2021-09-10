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Danimarka covid önlemlerini kaldıran ilk AB ülkesi oldu

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Danimarka, bugün itibariyle alınan tüm corona virüs önlemlerinin kaldırıldığını açıkladı. Danimarka böylelikle pandemi öncesi döneme geçiş yapan ilk AB ülkesi oldu.

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Danimarka covid önlemlerini kaldıran ilk AB ülkesi oldu
 
 

Danimarka, aşı kartı uygulamasına geçtiğini açıkladıktan sonra, pandemi önlemlerini kaldıran ilk AB ülkesi oldu.

Ülkede, bugün itibariyle restoranlara, spor salonlarına, tiyatro salonlarına ve gece kulüplerine aşı kartı ile giriş yapılabilecek. Saat kısıtlaması ise tamamen kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke yaptığı açıklamada, “Aşılar ve tüm Danimarka vatandaşlarının bu kadar uzun bir süre boyunca gösterdiği büyük çabalar, neden güçlü olduğumuzun temelidir” dedi.

‘TEMASLI’ UYGULAMASI KALKIYOR

Ülkede sadece enfekte olan kişilerin karantinaya alınacağı, ‘temaslı’ uygulamasının ise kaldırılacağı belirtilirdi.

Okulların açık olduğu, çocukların Covid-19 hastasıyla temaslı durumunda olması halinde direkt olarak eve gönderilmeyeceği, sadece enfekte olanların karantinaya alınacağı bildirildi.

Danimarka, 13 Ağustos’ta toplu taşıma dahil olmak üzere ülke genelinde maske zorunluluğunun kaldırılacağını açıklamıştı. Bugün ise tüm ülkede pandemi öncesi sürece geçiş yapıldı. İsveç ve Norveç gibi İskandinav ülkeleri de Eylül sonunda kısıtlamaları kaldırmaya hazırlandıklarını açıkladı.

AŞILAMA ORANLARI ÇOK YÜKSEK

Danimarkalı sağlık yetkilileri, yüksek aşılama oranları, düşük ciddi hastalık ve ölüm oranı nedeniyle virüsün “artık toplum için kritik bir tehdit olmadığını” ilan etmişti.

Danimarka'da aşı kampanyası hız kazanarak 5.8 milyonluk nüfusun yüzde 73'ü aşılandı. Ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşlarda aşılanma oranı yüzde 96'yı buldu. Üçüncü doz aşı da riskli grupta bulunan kişilerde kullanıma sunuldu.
Roskilde Üniversitesi'nden epidemiyoloji uzmanı Lone Simonsen, aşı sayesinde günde yaklaşık 500 yeni corona virüs vakasının görüldüğü ülkede virüsün artık toplumsal bir tehdit olmadığını söyledi.

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