Damattan akıl almaz intikam planı!

ABD'de nişanlısıyla dünya evine girmek için gün sayan damat, ihanetin acısıyla sarsıldı. Üstelik asla düşünemeyeceği bir kişiyi de içeriyordu. Yıkılan adam, düğünü iptal etmek yerine şoke edici bir intikam planı yaptı

ABD'de bir düğünde yaşananlar ülkenin sosyal medya kanallarına yansımasının ardından interneti birbirine kattı. Buna göre, sağdıcıyla ihanete uğradığını öğrendiği an yıkılan damat, düğünü iptal etmek yerine intikam için düğün gününü bekleme kararı aldı.

AYAĞA KALKTI VE ZARFI DAĞITMAYA BAŞLADI

Damat, müstakbel eşinin sağdıcıyla ilişki yaşadığını öğrendikten sonra kendisini hayal dahi edemeyeceği bir kabusun içinde buldu. Fakat ismi gizli tutulan adamın, adamın onlarla yüzleşmek yerine farklı bir planı vardı...

TikTok'ta yaşananlar şöyle anlatıldı:

"Size anlatacak bir hikayem var, Bir düğün vardı, güzel bir tören düzenlendi ve düğün yemeği yendi. Yemekten sonra ise sıra konuşmalara geldi ve gelinin babası sahneye çıktı. İşte tam o sırada damat ayağa kalktı ve konuklara bir 'zarfı' elden ele dolaştırarak dağıtmaya başladı."

DAVETLİLER BUZ KESTİ

Damat davetlilere zarfın içinde gelinle sağdıcın birlikte 'bazı fotoğraflarının' olduğunu söylüyordu. Daha sonra davetlilerden zarfları açmalarını istedi. Ardından konuklara seslenerek, "Evet, bunlar gelinin sağdıçla birlikte olduğu fotoğraflar, o yüzden şimdi gidiyorum" diyerek düğünü terk etti. Çiftin mutlu günü için sevinçle düğüne gelen davetliler ise, yaşananlar karşısında adeta buz kesti.

Amerikan basınının bildirdiği üzere, damadın ailesinin de bu intikam planına dahil olduğunu gelen bilgiler arasında. Her şeyi detaylıca planlayan adam ve ailesi, intikam planlarına göre, düğün yemeğinin ücretini de gelinin ödemesini istemişti.

