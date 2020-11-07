banner480
banner69
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
11 0
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
20 0
 
Gecenin en hızlısı Macila
Gecenin en hızlısı Macila
10 0
YDÜ, Girne’de kazandı: 81-84
YDÜ, Girne’de kazandı: 81-84
18 0
Hayat pahalılığında bir yılda yüzde 12.83 artış
Hayat pahalılığında bir yılda yüzde 12.83 artış
27 0
Euro 10’u gördü
Euro 10’u gördü
16 0
Lefkoşa’da bazı yollar kapanacak
Lefkoşa’da bazı yollar kapanacak
19 0
banner529

CUMHURİYETÇİ PARTİ, PENSİLVANYA'DAKİ OY SAYIMININ DURDURULMASI İÇİN YÜKSEK MAHKEME'YE BAŞVURDU

banner476

CUMHURİYETÇİLER, EYALETTE 3 KASIM'DAN SONRA SEÇİM MERKEZLERİNE ULAŞAN POSTA OYLARININ SAYILMAMASINI TALEP EDİYOR

CUMHURİYETÇİ PARTİ, PENSİLVANYA'DAKİ OY SAYIMININ DURDURULMASI İÇİN YÜKSEK MAHKEME'YE BAŞVURDU

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik sürerken, Cumhuriyetçi Parti kritik Pensilvanya eyaletindeki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın dün akşama kadar önde götürdüğü, ancak posta oylarının etkisiyle Demokrat Joe Biden'ın bu sabah öne geçtiği Pensilvanya'daki oy sayımı yargıya taşındı.

3 Kasım'dan sonra seçim merkezlerine ulaşan posta oylarının sayılmaması için Yüksek Mahkeme'ye başvuran Cumhuriyetçi Parti, daha önce eyalet mahkemesi tarafından alınan "6 Kasım'a kadar ulaşan posta oyları sayılır" şeklindeki kararın geçersiz sayılmasını istiyor.

Seçimlerin en kritik eyaletlerinden biri olan ve 20 delegesi bulunan Pensilvanya'da oyların yüzde 96'sı sayılmış durumda ve Biden, Trump karşısında yaklaşık 13 bin oyla yarışı önde götürüyor.

Biden'ın 253, Trump'ın ise 214 delegeyle sürdürdüğü başkanlık yarışını kazanmak için adaylardan birinin 270 delegeye ulaşması gerekiyor.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.