Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Belarus karıştı

Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılan Belarus'ta ilk sonuçlara göre 26 yıldır ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko seçimi kazandı.

Seçimin hileli yapıldığını ve sonuçların doğru olmadığını savunan muhalifler ise protesto için sokaklara çıktı, polisle çatıştı. Polis, göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve ses bombası kullandı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ilk sonuçlara göre 6'ncı kez cumhurbaşkanı seçildi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte sokaklar karıştı.Resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini 65 yaşındaki Aleksandr Lukaşenko yüzde 79 oy oranıyla kazandı. Muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya ise oyların sadece yüzde 6,8’'in aldı.Ancak muhalefet seçimin hileli yapıldığını ve sonuçların doğru olmadığını ileri sürüyor.Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından başta başkent Minsk olmak üzere bir çok kentte göstericiler caddelere ve meydanlara çıktı.Gözlemcilere göre sadece başkent Minsk'te 100 binden fazla insan gösteri yapmak için sokaklara döküldü.Güvenlik güçleri, devlet kurum ve kuruluşlarının yanı sıra şehir giriş ve çıkışları dahil pek çok bölgede sıkı güvenlik önlemi aldı. Bir çok cadde ve meydan kapatıldı.Buna rağmen protestocular toplanmaya çalışınca ortalık karıştı.Polis, sis bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak göstericileri dağıtmaya çalıştı.Göstericilerse şehrin başka bölgelerine doğru ilerleyerek gösterilerine devam etti.Çıkan olaylarda bazı polis ve göstericiler yaralandı.Aleksandr Lukaşenko, siyasi hayatına 1989’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği milletvekili seçimlerinde aday olarak başladı.1994’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 80 oy alan Lukaşenko, bağımsız Belarus Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı oldu.Bugüne kadar girdiği 5 seçimi de kazanan Lukaşenko, 2015’te yapılan son cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 83,49 oy olarak seçildi.