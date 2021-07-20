Covid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı İngiltere'de sürü bağışıklığına ulaşıldı mı?

İngiliz hükümeti, 19 Temmuz itibariyle ülkedeki tüm yetişkinlere tek doz Covid-19 aşısı sunma hedefine ulaştı. Ardından, Başbakan Boris Johnson'ın "Özgürlük Günü" diye adlandırdığı normalleşme adımları kapsamında bir metre olan sosyal mesafe kuralı ve yasal maske zorunluluğu kaldırıldı. Ancak, ülkede 18 yaşından küçükler dahil edilince toplam nüfusun sadece yüzde 54'ü tam olarak aşılandı. Bu nedenle bazı bilim insanları, aceleci davranıldığını düşünüyor. Fakat bazı uzmanlar da aşılama ve sürü bağışıklığı stratejisinin bir arada izlenmesi gerektiğini belirterek kararı yerinde buldu. İşte İngiltere'nin tartışmalı normalleşme kararı ve bilimsel değerlendirmeler...

İngiltere’de London College Üniversitesi Klinik Yöneylem Araştırma Birimi Direktörü Christina Pagel, yetkililerin halk sağlığı kısıtlamalarını kaldırmadan önce daha fazla insanın aşılanmasını beklemesi gerektiğini ve acele edildiğini söyledi.

Pagel, "Daha fazla insanın aşı olmasının bir dezavantajı yok. İngiltere kısıtlamaları, 12 yaşından büyükler sadece bir doz değil iki doz ile aşılandığında tamamen kaldırmalıydı” dedi.

"CORONA VİRÜS BİR YERE GİTMİYOR, KISITLAMALARI NE ZAMAN KALDIRSAK BİR ARTIŞ GÖRECEKTİK"

Öte yandan, bazı uzmanlar da İngiltere’nin kararını destekledi. East Anglia Üniversitesi'nde tıp profesörü olan Paul Hunter, “Corona virüs hiç bir yere gitmeyecek. Şu anda, sonbaharda veya önümüzdeki baharda da kısıtlamaları kaldırdığımızda büyük olasılıkla bir artış görecektik” diye konuştu.

AŞININ ÖNEMİ AĞIR HASTALIĞI ÖNLEMESİNDEN GELİYOR

Hunter, aşılama programının temel faydasının, vakaları düşürmek yerine daha düşük hastaneye yatış ve ağır hastalık oranlarında düşüş olduğunu vurguladı. Profesör Hunter, ayrıca, bağışıklığın aşılamadan altı ay sonra zayıflama olasılığına işaret ederek, karantinaları kaldırmak için en iyi zamanın şimdi olduğunu söyledi.

TAM OLARAK AŞILANMAYANLARIN YAŞ GRUPLARINA GÖRE ORANI

Diğer taraftan, İngiltere’de 70-79 yaş arasındakilerin sadece yüzde 6'sı, 50-54 yaşındakilerin yüzde 19’u ve 30 yaş altındakilerin yüzde 25’ten azı tam olarak aşılanmadı.

İNGİLTERE’DE AŞILANMA ORANI YAVAŞLADI MI?

İngiltere’de 2021'in ilk aylarında ikinci Covid dalgası sırasında aşı alımı yüksekti. Ancak, ciddi hastalıklardan daha az endişe duyan gençlerin aşıları o kadar çabuk olamayacaklarına dair endişeler var. Yukarıdaki çizelge, daha genç yaş grupları için ilk doz alımının daha düşük bir seviyede olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, Hunter’ın bildirdiğine göre, İngiltere'deki her yetişkin ve ergenin tam aşılanması, aşılar yüzde 100 etkili olmadığı için yeni vakaları önlemeyecek. Aşı hastalığın etkilerini azaltıyor ancak ortadan kaldırmıyor.

Yukarıdaki diyagramda, tam doz aşı olan ve ardından corona virüse yakalanan kişilerin sayısı görülüyor.

Aşı tek dozda yüzde 35, iki dozda yüzde 79 koruma sağlıyor.

Hastaneye yatışlarda ise tek doz yüzde 80, iki doz yüzde 96 etkili oluyor.

"AŞILAMA VE DOĞAL BAĞIŞIKLIK STRATEJİ BİR ARADA OLMALI"

Hunter, bu nedenle corona virüsten güvenli çıkış yolunun aşıların uygulanmasıyla birlikte, kısıtlamaların kaldırılarak doğal enfeksiyonlara izin verilmesi olduğuna inandığını söyledi.

"BİRKAÇ YIL İÇİNDE SOĞUK ALGINLIĞI GİBİ GEÇİRECEĞİZ"

Hunter şunları kaydetti: “En savunmasız insanlar aşılandığı ve çok daha az kişi risk altında olduğu için kısıtlamları kaldırmanın güvenli olduğuna inanıyorum. Soğuk algınlığına neden olan diğer corona virüsler gibi Covid-19 için de bir denge bulacağız.Hayatımızın geri kalanında birkaç yılda bir yeniden enfeksiyonlara maruz kalacağız, ancak birkaç yıl içinde Covid-19 enfeksiyonları, çoğunlukla soğuk algınlığı gibi veya tamamen asemptomatik olacak. Her yeniden enfeksiyon, aslında bir takviye dozu gibi davranacak