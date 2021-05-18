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Coronadan sonra kasırga vurdu

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Son dönemde corona virüsün derinden etkilediği Hindistan’ı şimdi de kasırga vurdu. "Aşırı şiddetli" olarak sınıflandırılan Tauktae Kasırgası saatte 160 km hıza ulaşırken, en az 20 kişinin kasırga nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Coronadan sonra kasırga vurdu
 Kasırga sebebiyle yüz binlerce kişinin yaşadığı bölgeyi tahliye ettiği belirtilirken ülkedeki corona virüs aşılama çalışmalarının aksadiği bildirildi. Ülkede 273 kişiyi taşıyan bir teknenin kaybolduğu açıklanırken Savunma Bakanlığı, iki donanma gemisinin konuşlandırıldığını ve kaybolan kişilerden 28’inin kurtarıldığı bildirdi.
 
Hindistan’ı coronadan sonra kasırga vurdu: En az 20 kişi hayatını kaybetti - 1

Corona virüsün sert bir şekilde etkilediği Hindistan’da, şimdi de kasırga etkili oldu.

Ülkenin güneybatısındaki Umman Denizi'nde etkili olan kasırgada en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan’ı coronadan sonra kasırga vurdu: En az 20 kişi hayatını kaybetti - 2

Hint medyasındaki haberlerde, Myanmarlılar tarafından farklı sesler çıkaran bir "kertenkele" anlamına gelen "Tuktae" adını verdiği kasırganın, Hindistan'ın Umman Denizi'ne kıyısı olan bölgelerinde etkili olduğu belirtildi.

Hindistan’ı coronadan sonra kasırga vurdu: En az 20 kişi hayatını kaybetti - 3

Geçtiğimiz gün "aşırı şiddetli siklon kasırgaya" dönüşen Tuktae kasırgasının, Mumbai kentinin 160 kilometre güneybatısında etkisini gösterdiği belirtildi.

Hindistan’ı coronadan sonra kasırga vurdu: En az 20 kişi hayatını kaybetti - 4

Kasırganın yol açtığı sel ve şiddetli rüzgarlar sonucu Karnataka, Kerala, Goa ve Maharaştra eyaletlerinde en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Diğer yandan, birçok köyde ağır hasara yol açan kasırgayla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Hindistan’ı coronadan sonra kasırga vurdu: En az 20 kişi hayatını kaybetti - 5

Ülkede son günlerde hızla artan corona virüs vakaları nedeniyle sağlık hizmetlerinde aksamalar tespit edilirken, kasırganın aşılama programlarını aksattığı belirtildi.

Sokakları nehre çeviren kasırga sebebiyle yüz binlerce kişinin yaşadığı bölgeyi tahliye ettiği belirtilirken sert rüzgarların sağlam olmayan yapılara zarar verdiği bildirildi.

Hindistan’ı coronadan sonra kasırga vurdu: En az 20 kişi hayatını kaybetti - 6

Yapılan açıklamada yerlerinden sökülen ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesiyle hayatını kaybeden kişiler olduğu bildirildi.  

Mumbai yetkilileri kasırga nedeniyle insanları kapalı alanda kalmaya çağırırken hastanelerdeki yaklaşık 600 corona virüs hastasının başka hastanelere taşındığı belirtildi.

Hindistan’ı coronadan sonra kasırga vurdu: En az 20 kişi hayatını kaybetti - 7

Hindistan Savunma bakanlığı yaptığı açıklamada, Mumbai kıyılarında sürüklenen 273 kişiyi taşıyan bir teknenin kaybolduğunu belirtirken arama ve kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak için iki donanma gemisinin konuşlandırıldığını ve şimdiye kadar 28 kişinin kurtarıldığını belirtti.  

Hindistan’ı coronadan sonra kasırga vurdu: En az 20 kişi hayatını kaybetti - 8

Yerel basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, evlerin çatısının uçtuğu, sel suları nedeniyle trafikte aksamalar olduğu görüldü.

Kasırga nedeniyle Mumbai Havalimanı'na gelen uçakların bazıları başka kentlere yönlendirildi, daha sonra da havalimanı bir süreliğine kapatıldı.

Hindistan’ı coronadan sonra kasırga vurdu: En az 20 kişi hayatını kaybetti - 9

COVİD-19 HASTALARI İÇİN ÖNLEMLER

Kasırganın vurması beklenen bölgelerde alınan önlemler, eyalet hükümetlerine bağlı yetkililer tarafından yerinde incelendi.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan Hindistan'da hastanelerde de olası elektrik kesintilerinde, tedavisi için tıbbi oksijene ihtiyaç duyulan hastaların zarar görmemesi için tedbirler alındı.

Hindistan’ı coronadan sonra kasırga vurdu: En az 20 kişi hayatını kaybetti - 10

KASIRGA BU GECE GUCARAT'A ULAŞABİLİR

Hindistan Meteoroloji Dairesi yetkilileri, kasırganın, bu gece Porbandar ve Mahuva bölgeleri arasındaki kıyı şeridinden saatte 200 kilometre hızla Gucarat eyaletine ulaşmasını ve yarın sabah saatlerinde eyaleti terk etmesini beklediklerini açıkladı.

Gucarat eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada da kıyı kesimde yaşayan yaklaşık bin 500 kişinin dün gece saatlerine kadar yüksek yerlere tahliye edildiği belirtildi. Açıklamada, tahliye çalışmalarının bugün de sürdüğü ifade edildi.

Hindistan’ı coronadan sonra kasırga vurdu: En az 20 kişi hayatını kaybetti - 11

Bu arada, Maharaştra eyaletinde de 12 bin 400 kişi yaşadıkları yerlerden tahliye edilerek güvenli yerlere ulaştırıldı.

Hindistan’ı coronadan sonra kasırga vurdu: En az 20 kişi hayatını kaybetti - 12

Ülkenin batısındaki eyaletlerde kasırga nedeniyle bazı tren seferlerine ara verilirken ve köprülerden geçişler kapatılarak sürücülerden farklı güzergahlar kullanmaları istendi.

Hindistan’ı coronadan sonra kasırga vurdu: En az 20 kişi hayatını kaybetti - 13

Gucarat Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada da eyaletin 21 bölgesinde hafif yağmur yağdığı kaydedildi.

Hindistan’ı coronadan sonra kasırga vurdu: En az 20 kişi hayatını kaybetti - 14

 

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