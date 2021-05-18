Coronadan sonra kasırga vurdu

Hindistan Savunma bakanlığı yaptığı açıklamada, Mumbai kıyılarında sürüklenen 273 kişiyi taşıyan bir teknenin kaybolduğunu belirtirken arama ve kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak için iki donanma gemisinin konuşlandırıldığını ve şimdiye kadar 28 kişinin kurtarıldığını belirtti.