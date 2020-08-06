Corona virüs SARS kadar ölümcül iddiası

İtalyan araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışmada corona virüsün gerçek ölüm oranının 7,4 olduğu öne sürüldü. Ülkenin Lombardiya bölgesindeki bir grup araştırmacı Covid-19 nedeniyle her 13 kişiden birinin öldüğünü açıkladı.

Bu rakam corona virüsü neredeyse SARS kadar ölümcül hale getiriyor. Bununla birlikte dünya genelinde yapılan çalışmalar birbiriyle çok farklı rakamlar açıklıyor. Covid-19’un küresel ölüm oranını DSÖ yüzde 0,6, Cambridge Üniversitesi yüzde 1,4, Stanford Üniversitesi 0,25 ve Katar tarafından yapılan bir çalışma yüzde 0,01 olarak belirtiliyor.

Tüm dünyayı etkisine alan yeni tip corona virüs pandemisinde vaka sayısı 19 milyona yaklaştı, ölü sayısı ise 720 bini geçti. Ancak, bilim insanları Covid-19’un ne kadar ölümcül olduğu konusunda küresel salgının başladığı Aralık ayından beri uzlaşabilimiş değil.

DSÖ YÜZDE 3,4'TEN YÜZDE 0,6'YA ÇEKTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilk olarak enfeksiyon ölüm oranının yüzde 3,4 olduğunu açıkladı, ancak bu hafta tahminini yüzde 0,6’ya çekti. Açıklamayı yapan Doktor Maria Van Kerkhove, tahminin çeşitli çalışmalardan elde edilen verilere dayandığını belirterek, “Rakam çok büyük görünmeyebilir, ancak bu oran oldukça yüksek” dedi. DSÖ’nün hesabı, corona virüsün her 167 hastadan birini öldürdüğünü ve mevsimsel gripten altı kat daha ölümcül olduğunu ortaya koyuyor.

"HER 13 KİŞİDEN BİRİNİ ÖLDÜRÜYOR"

Son olarak İtalya’da yapılan bir çalışmada salgının ölüm oranının yüzde 7,4 kadar yüksek olabileceği öne sürüldü. Ülkenin Lombardiya bölgesindeki Castiglione d’Adda's’tan gelen corona virüs verilerini analiz eden uzmanlar, enfekte olan her 13 kişiden birinin öldüğünü açıkladı.

Çalışmada kasabada yaşayan binlerce insanın kanı antikor açısından tarandı. Nüfusun neredeyse dörtte biri antikorlar için pozitif test edildi. (yüzde 22.6, 4 bin 550 sakinin 1.028'i).

Ancak, Gabriele Pagani ve meslektaşlarının çalışmalarının yayınlanmasından bir hafta önce, 21 Haziran itibariyle yerleşim yerinde sadece 184 vaka bildirildi. Kasaba ayrıca 21 Haziran'a kadar 76 Covid-19 ölüm kaydetti; bu tahmin edilen bin 28 vakadan yüzde 7.39'luk bir ölüm oranına denk geliyor.

İTALYAN ÇALIŞMASINA GÖRE VİRÜS SARS KADAR ÖLÜMCÜL

İtalyan araştırmacıların çalışması, yeni tip corona virüsü, 2003 ile 2004 yılları arasında görülen ve on kişiden birini öldüren SARS kadar ölümcül hale getiriyor. Araştırmacılar, kasabada bu kadar çok insanın neden enfekte olduğunu açıklamadı. Ancak Castiglione d’Adda'nın İtalya'da ilk vurulan yerlerden biri olduğunu ve bu nedenle halkının hazırlanmamış olabileceğini belirtti. Bununla birlikte farklı araştırmacılar, İtalya'nın daha yaşlı bir nüfusa sahip olduğu için daha fazla vaka görülebileceğini daha önce pek çok kez açıkladı.

EN DÜŞÜK TAHMİN KATAR'DAN

Öte yandan, Katar tarafından yapılan bir araştırmada ise corona virüsün ölüm oranını ilişkin şu ana kadarki en düşük tahmin yapıldı.

Doha'daki Cornell Üniversitesi'ndeki uzmanlar, Katar'da kaç kişinin enfekte olduğuna dair bir fikir edinmek için matematiksel bir model kullandılar.

"GERÇEKÇİ DEĞİL"

Resmi verilere göre, 2,8 milyonluk ülkede 5 Ağustos'a kadar sadece 177 ölüm ve 111 bin 538 vaka yaşandı.Model, virüsün bir popülasyonda doğal olarak nasıl yayıldığına ilişkin verilere ve toplu antikor testlerinin sonuçlarına dayanıyordu. Araştırmacılar, Dr.Laith Abu Raddad liderliğindeki uzmanlar ölüm oranın yüzde 0,01 olduğunu kaydetti. Buna göre her 10 bin enfekte kişiden yalnızca 1’i Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak, farklı araştırmacılar rakamın gerçekçi olmadığına inanıyor.

Diğer taraftan, Katar ve İtalya araştırmaları dışındaki çalışmalarda ölüm oranı yüzde 0,25 ile yüzde 1,4 arasında değişiyor.

STANFORD ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİNE SORUŞTURMA AÇMIŞTI

Covid-19’un küresel ölüm oranını DSÖ yüzde 0,6, Avustralya yüzde 0,75, Cambridge Üniversitesi yüzde 1,4, ve Stanford Üniversitesi yüzde 0,25 olarak açıkladı. Ne var ki, Satnford Üniversitesi geçen Mayıs ayında, en düşük ikinci tahmini yapan araştırmacılarına , politik motivasyonları nedeniyle virüsün daha az ölümcül görünmesini sağladıkları iddiasıyla soruşturma açtığını duyurmuştu.