Corona virüs aşısı bulunsa dahi, ABD nüfusunun yarısında etkisi zayıf olabilir

Bilim insanları önceki yapılan çalışmalarda grip ve hepatit B aşılarının obez yetişkinlerde obez olmayanlara göre daha az etkili olduğunu kanıtladı.

Araştırmacılar, önceki yapılan çalışmalarda grip ve hepatit B aşılarının obez yetişkinlerde obez olmayanlara göre daha az etkili olduğunu kanıtladı. Corona virüs aşısı hazır olduğunda da benzer bir olayın gerçekleşeceğini düşünüyor. Bu durum nüfusunun yüzde 42’si obez olan ABD’de aşının corona virüsü durduramayacağı endişesi yaratıyor.

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs salgını nedeniyle vaka sayısı 20 milyona, ölü sayısı ise 720 bine yaklaştı. Tüm dünya pyandemiyi durdurmak için bir aşının bulunması beklerken, aşının salgının merkez üssü ABD’de nüfusun yaklaşık yarısında etkili olmayabileceği belirtildi.

GRİP VE HEPATİT B AŞISI OBEZLERDE DAHA AZ ETKİNLİK GÖSTERDİ

Bilim insanları daha önceden yapılan çalışmalarda grip ve hepatit B aşılarının obez kişilerde yeterince etkili olmadığını ortaya koymadığını ve bu durumun onları hastalıklara, organ yetmezliği ve ölüm gibi ciddi komplikasyonlara daha yatkın hale getirdiğini ortaya koydu. ABD’li ve İngiliz araştırmacılar benzer bir durumun yeni tip corona virüs aşısında da yaşanabileceği konusunda uyardı.

OBEZİTE COVİD-19'A KARŞI YÜKSEK RİSK OLUŞTURUYOR

Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu oluşuyor. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının %15-18'i, kadınlarda ise %20-25'ini yağ dokusu oluşturuyor.. Bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda ise %30'un üstüne çıkması halinde obezite meydana geliyor. Yanlış beslenme ve hareketsizliğin tetiklediği obezitenin kanser, kalp ve diyabet başta olmak üzere pekçok hastalığa neden oluyor. Bununla birlikte obeziteden muzdarip kişiler Covid-19’a karşı da riskli grup içinde yer alıyor.

NÜFUSUNUN YÜZDE 42'Sİ OBEZ

Dünyada obez nüfusunun en yüksek olduğu ülkelerden biri ise sahip olduğu 5 milyonu aşkın vaka ve 162 bini aşkın ölümle pandeminin en çok vurduğu ABD. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, ABD yetişkin nüfusunun yüzde 42,4'ü ve Amerikalı çocukların yüzde 18,5'i obez.

Alabama Üniversitesi’nden Dr. Chad Petit, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu aşının işe yarayıp yaramadığından çok etkinliğiyle ilgili bir durum. Aşı çalışabilir, ancak yeterince etkin olmayabilir” dedi.

İŞE DÖNME SÜRESİ UZAYABİLİR

Bununla birlikte uzmanlar, obez yetişkinlerin oranının gençler arasında arttığını ve durumun aynı zamanda aşırı kilolu Amerikalıların bağışıklık sistemlerini zayıflaması nedeniyle işe dönmelerinin veya günlük yaşamlarını sürdürmelerinin daha uzun sürebileceği anlamına geldiğini açıkladı.

Diğer taraftan, vücuda virüs bakteri ya da herhangi bir patojenin girmesi lık tepkisinin artmasına, bu da vücudun işgalcilerle daha az savaşmasını mümkün kılan aşırı iltihaplanmaya yol açıyor.

ANTİKOR TEPKİSİNİ AZALTIYOR

Mayıs 2017'de yapılan bir çalışmada, hepatit B aşısına karşı antikor yanıtlarının obez olmayanlara kıyasla obez kişilerde önemli ölçüde azaldığı bulundu. İkinci bir çalışmada ise gribe karşı aşılanmış obez yetişkinlerin, obez olmayan yetişkinlere göre grip veya grip benzeri bir hastalık geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Doktor Petit, "Kesin olmamakla birlikte, bunun obezite nedeniyle bozulmuş T hücresinin aşıya olan tepkisinden kaynakladığı düşünülüyor. T hücreleri, adaptif bağışıklık tepkisinde önemli bir rol oynar ve virüslerden korunmak için gereklidir” dedi