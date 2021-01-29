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Corona aşısı hastanelik ederse para ödenecek

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Corona virüsü salgınına karşı sıkı önlemleriyle dikkat çeken Singapur'da yeni kararlar açıklandı.

Corona aşısı hastanelik ederse para ödenecek
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Salgının başladığı günden beri sadece 59 insanın yaşamını yitirdiği Singapur’da corona virüsü aşılama süreci devam ediyor.

Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısının ilk dozunu şu ana kadar 113 binden fazla insana vurmayı başaran Singapur’da yaklaşık 50 kişi de ikinci dozu alarak aşılama sürecini tamamladı.

Fakat aşılama süreci devam ederken Singapur yönetimi, Covid-19 aşısının olası yan etkilerinden hastaneye kaldırılan ya da yaşamını yitirenlere ve yakınlarına maddi destek sağlanacağını duyurdu.

HASTANEYE KALDIRILANA 7.500 DOLAR

Aşı olduktan sonra yan etkiler sebebiyle hastaneye kaldırılan veya yoğun bakım ünitesine alınan kişilere tek seferlik olmak üzere yaklaşık 7.517 dolar (yaklaşık 55 bin TL) ödeme yapılacak. Öte yandan aşı olduktan sonra yaşamını yitiren ya da sakat kalanlar için de bir ödeme yapılacağı kaydedildi. Aşı sebebiyle yaşamını yitirenlere yaklaşık 168 bin dolar (yaklaşık 1.2 milyon TL) ödeme yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan Singapur Sağlık Bakanlığı, nöroloji, bulaşıcı hastalıklar ve imünoloji alanlarında uzmanlaşmış kişilerden oluşan bağımsız bir denetleme kurumu oluşturarak başvuruların takip edileceğini duyurdu.

Singapurlu yetkililer, aşı olduktan sonra üç kişide nefes darlığı yaşandığı ve benzeri alerjik tepkimeler meydana geldiğini açıklarken, bu kişilerin 20’li ve 30’lu yaşlarda olduğu ve halihazırda alerjileri olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, aşı sonrasında nefes darlığı yaşama oranının her 100.000 dozda 2.7 olarak açıkladı.

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