Çöpte servet buldu!

Yaşlı kadının torunu, içinde birbirinden değerli mücevherlerin bulunduğu çantayı 'çöp' zannederek evden attı. Gerçek ortaya çıktıktan sonra, derhal polise ihbarda bulundular. Servetini kaybeden yaşlı kadının elinden yalnızca ümitsizce beklemek geldi. Güvenlik kameraları ise, çöp konteynerinden kayıp servetle uzaklaşan 'gizemli kadını' gözler önüne serdi.
Şaşırtan olayın adresi Asya ülkesi Tayland'ın Rayong şehri oldu. Yerel güvenlik güçleri, Wandee adındaki yaşlı kadından bir ihbar aldı. 60 yaşındaki Dee, yaklaşık 58 bin dolar değerindeki altın mücevherlerini bir çantaya koymuştu. Ancak torunu çantayı 'çöp' sanarak attı. İhbar sonrası yerel polis derhal soruşturma açarak kayıp serveti bulmak için çalışma başlattı. Buna göre 'çöp' sanılarak atılan mücevherlerin listesi şöyle:
6 altın kolye -6 altın külçe-5 altın bilezik-5 adet altın çerçeveli şans tılsımı
-3 pırlanta yüzük-1 değerli taş yüzük-1 elmas kolye-8 altın yüzük-1 çift altın küpe-2 çift pırlanta küpe
Yürütülen soruşturma sırasında, güvenlik kameralarına takılan sepetli motosiklet kullanan ve plaka numarası bilinmeyen bir kadın tespit edildi. Çöp konteynerini karıştırmaya başlayan kadın, konteynerin içinde tahmin dahi edemeyeceği bir keşif yaptı.
Gözlerinin önündeki servet karşısında şaşkınlık içinde kalan kadın, çantayı aldığı gibi olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Ta ki, polis tarafından kimliği tespit edilene kadar.
Kimlik tespiti sonrası gizemli kadının 47 yaşında Umaporn adlı bir antika koleksiyoncusu olduğu öğrenildi. Umaporn'un adresine giden ekipler altınları orada ele geçirmeyi başardı ve kadın ifade vermeye çağrıldı.
Umaporn, çöp konteynerini karıştırdığını itiraf etti. Ancak altınlarla yüzyüze geldiğinde onların 'sahte' olduklarını düşündüğünü söyledi. Buna göre Umaporn kayıp servetin gerçek olduğunu ancak güvenlik güçleri evine geldiğinde anladığını anlattı ve niyetinin hırsızlık olmadığını da ekledi.
Altınların sahibi yaşlı kadın ise, değerli mücevherlerini kaybettikten sonra ümitsiz olduğunu, onları geri alabileceğine ihtimal vermediğini kaydetti. Yaşlı kadın, polise ve altınları soruşturma sürerken 'kendisi için saklayan' koleksiyoncuya teşekkürlerini iletti.
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