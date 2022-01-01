Avustralya'da bir kişi,komşusu "Çöpümü dışarı çıkarır mısın?" deyince çöple birlikte 5 saat gezdi. Çöp kutusu, masaj salonuyla dövmeciye bile gitti

Avustralya'da bir kişi, komşusunun "çöpleri dışarı çıkarması" isteğini fazlasıyla ciddiye aldı.

Komşusu "Çöpümü dışarı çıkarır mısın?" deyince çöple birlikte 5 saat gezdi. 6 numaralı çöp kutusu, masaj salonuyla dövmeciye bile gitti.

Queensland eyaletindeki Mackay bölgesinde yaşayan Carl Stanojevic, salı günü komşusu NickDoherty'den "çöplerini dışarı çıkarmasını rica eden" bir mesaj aldı.

Bunun üzerine Stanojevic, "Tabii, sorun değil" yazarak bölgedeki bazı turistik yerlerin ismini saydı ve çöpü buralara götüreceğine dair bir şaka yaptı.

Fakat ertesi gün 54 yaşındaki adam, komşusunun çöp kutusuyla 5 saatlik bir tura çıkınca aslında ne kadar ciddi olduğunu gösterdi.

Stanojevic, gittiği yerlerin fotoğraflarını Facebook hesabından da paylaştı.

Gönderilerinden birinde Stanojevic, "NickDoherty… benden çöpünü ‘dışarı' çıkarmamı rica etmiştin… veeee ben de tam öyle yaptım" diye yazdı.

İkilinin gezisi, öncelikle ördeklerin yaşadığı bir gölü ziyaretle başladı. Stanojevic, daha sonra çöp kutusunu hırdavatçıya, alışveriş mağazasına ve hatta kişisel bakım merkezine bile götürdü.

Üzerinde 6 yazan çöp kutusunu bir dövme dükkanına götürüp fotoğrafını çeken Stanojevic, paylaşımında "Birkaç ‘6' daha" ifadelerini kullanırken, ikili daha sonra masaj salonu ve bara gitti.

Stanojevic, çöp kutusuyla birlikte fastfood restoranı Subway'e de uğradı ve "Sağlıklı besleniyorum" yazan bir gönderi paylaştı. Fotoğrafçı, daha sonra benzer kareleri McDonald's ve KFC gibi ünlü restoranlarda da çekti.



