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Çöpe attığı yatağının içinde 1,8 milyon liralık birikimini unuttu

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Hırsızlardan korkan 80 yaşındaki kadın biriktirdiği parasını kestiği yatağının içine saklayıp sonra dikmişti. İçinde 50 bin euro (yaklaşık 1 milyon 860 bin TL) parasının olduğunu unutan kadın eski yatağını çöpe attı. Polislerin çabasıyla yatak bulundu

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Çöpe attığı yatağının içinde 1,8 milyon liralık birikimini unuttu
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İtalya'nın Montebelluna kasabasında yaşayan 80’li yaşlardaki bir kadın, eski yatağını atarken içinde sakladığı 50 bin euro değerindeki hayat birikimini de çöpe gönderdiğini fark edince büyük bir şok yaşadı.

Hırsızlardan korktuğu için parasını banka yerine yatağın içine gizleyen yaşlı kadın, yatağı kestikten sonra 50 bin euro parayı içine yerleştirmiş ve tekrar dikmişti.

Ancak yatağı çöpe attıktan sonra birikimlerini orada unuttuğunu fark eden kadın, paniğe kapılarak hemen polisi aradı.

Montebelluna’daki yerel polis memurları ve belediye yetkilileri, kadının bu zor durumuna kayıtsız kalmadı ve yatak hızlıca çöplükte aranmaya başlandı.

Mirror'da yer alan habere göre; kısa bir süre sonra yatağa ulaşıldı ve şaşırtıcı bir şekilde içindeki para tam ve eksiksiz olarak bulundu.

Yaşlı kadın, sevindirici haberi aldığında adeta on yaş gençleşmiş gibi göründü. Bir polis yetkilisi, kadının telefon açtığında oldukça üzgün olduğunu belirtti ve “Haberi aldığında büyük bir mutluluk yaşadı" dedi.

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