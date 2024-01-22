Çok daha ölümcül yeni salgın tehdidi: Zombi virüs!

İNSANLARA BULAŞMASI MÜMKÜN

Aix-Marseille Üniversitesi'nde genetik alanında çalışan Jean-Michel Claverie, dünyadaki pandemi tehditlerinin güney bölgelerden çıkıp kuzeye yayılacağına inanıldığını fakat bunun bir hata olduğunu vurguladığı açıklamasında, "Kuzeyde ortaya çıkıp güneye doğru ilerleyebilecek bir salgına çok az önem veriliyor ve bunun bir ihmal olduğuna inanıyorum. Orada insanlara bulaşıp yeni bir hastalık salgını başlatma potansiyeline sahip virüsler var." dedi.