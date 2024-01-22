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Çok daha ölümcül yeni salgın tehdidi: Zombi virüs!

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Dünya yeni bir zombi virüs tehdidiyle karşı karşıya! Araştırmacılar Sibirya'da donmuş topraklarda hapsolmuş antik virüslerin bulunduğunu keşfetti. Virüslerin çok uzun zamandır donuk halde beklediği için çok daha ölümcül olabileceğini ifade eden bilim insanları, salgının insanlara nasıl uyanıp yayılacağını da açıkladı.

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Çok daha ölümcül yeni salgın tehdidi: Zombi virüs!
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Yeni pandemi tehdidi: Zombi virüs! Uzmanlar nasıl yayılacağını açıkladı

İNSANLARA BULAŞMASI MÜMKÜN

İNSANLARA BULAŞMASI MÜMKÜN

Aix-Marseille Üniversitesi'nde genetik alanında çalışan Jean-Michel Claverie, dünyadaki pandemi tehditlerinin güney bölgelerden çıkıp kuzeye yayılacağına inanıldığını fakat bunun bir hata olduğunu vurguladığı açıklamasında, "Kuzeyde ortaya çıkıp güneye doğru ilerleyebilecek bir salgına çok az önem veriliyor ve bunun bir ihmal olduğuna inanıyorum. Orada insanlara bulaşıp yeni bir hastalık salgını başlatma potansiyeline sahip virüsler var." dedi.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Erasmus Tıp Merkezi'nde görevli virolog Marion Koopmans da Claverie'nin açıklamasını destekler mahiyette, "Buzullarda hangi virüslerin bulunduğunu bilmiyoruz, ancak bir hastalık salgınını tetikleyebilecek bir virüsün (örneğin çocuk felcinin eski bir türü) olabileceğine dair gerçek bir risk olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şeyin olabileceğini varsaymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

48 BİN 500 YILLIK VİRÜS

48 BİN 500 YILLIK VİRÜS

2014 yılında Claverie, Sibirya'da canlı virüsleri izole eden ve binlerce yıldır buzulda gömülü olmalarına rağmen tek hücreli organizmaları hala enfekte edebilen bazı virüslerin bulunduğunu gözlemlemişti. Geçen yıl yayınlanan araştırmalar, Sibirya'daki bazı virüslerin tek hücreli kültür hücrelerini enfekte edebildiğini göstermişti. Bir virüslerden birinin 48 bin 500 yaşında olduğu açıklanmıştı.

Claverie konuyla alakalı, "İzole edilen virüsler yalnızca tek hücreli amipleri enfekte edebiliyordu ve insanlar için hiçbir risk oluşturmuyordu. Ancak bu, şu anda donmuş topraklardaki diğer virüslerin insanlarda hastalıkları tetikleyemeyeceği anlamına gelmiyor." dedi.

BU VİRÜSLERİN NASIL UYANACAĞINI SÖYLEDİ

BU VİRÜSLERİN NASIL UYANACAĞINI SÖYLEDİ

Claverie, en acil riski oluşturan şeyin buzulların küresel ısınmanın etkisiyle doğrudan eriyip ve virüslerin ortaya çıkması olmadığını ifade etti.

Asıl tehlike için Claverie, “Tehlike başka bir küresel ısınma etkisinden kaynaklanıyor: Arktik deniz buzunun kaybolması. Bu, Sibirya'da nakliye, trafik ve endüstriyel gelişmenin artmasına olanak sağlıyor. Devasa madencilik operasyonları planlanıyor ve petrol ve cevher çıkarmak için derin donmuş toprakta devasa delikler açılacak. Bu operasyonlar orada hâlâ gelişen çok miktarda patojeni serbest bırakacak. Madenciler içeri girecek ve virüsleri soluyacak. Etkileri felaket olabilir.”

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