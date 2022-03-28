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Çocuklar susuzluktan ölüyor

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Çocuklar susuzluktan ölüyor

 
27 yaşındaki Victoria adlı kadın, kuşatma altındaki Mariupol'den 20 kilometre uzaklıktaki köye ailesini geride bırakarak nasıl kaçtığını BBC Radyo 5'e anlattı.
Victoria, "Kentim tamamen yok edildi. İnsanlar bodrumlarda kalıyor ama bu güvenli değil, o kadar ağır bombardıman var ki bodrumlar bile yok ediliyor" dedi.
Çok sayıda kişinin gıda ve suya erişimi olmadığını belirten Victoria, "Tanıdığım üç çocuk susuzluktan öldü. 21. yüzyıldayız ve çocuklar benim kentimde susuzluktan ölüyor. Şu anda açlık çekiyorlar" ifadelerini kullandı.
Diğer aile üyelerinin Mariupol'den ayrılmasına yardımcı olamadığını söyleyen Victoria, ayrıca "ailesini tahliye etmek" için uğraştığını belirtti:
"Ukrayna'da kalacağım ve ailemi Mariupol'den kurtaracağım. Mariupol benim hayatım, neden kentimi, ülkemi Rusya yüzünden terk etmem gerektiğini anlamıyorum."
 
 
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