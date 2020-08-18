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Çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü

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Yeni Zelanda'da 7 yaşındaki bir çocuğun burnuna kaçan bir Lego parçası, 2 yıl sonra düştü. "Şaşırdım ve biraz korktum" diyen Samir Anwar, hala Legoları çok sevdiğini ve parçanın sağlam kalmış olmasından etkilendiğini söyledi

Çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü

Ülkenin güneyindeki Dunedin kentinde yaşayan Samir Anwar, iki yıl önce küçük el şeklindeki Lego parçasını burun deliğinden içeri sokmuştu.

Babası Mudassir Anwar, Samir parçayı burnuna soktuğunda fenerle oğlunun burnunu inceledi.

Aile doktoru, parçanın kısa sürede doğal yollarla dışarı çıkacağını söyledi ancak beklenen olmadı.

Mudassir Anwar BBC'ye yaptığı açıklamada, "Doktorun bunu söylemesinden sonra, burnunda bir şey olmadığına çok emindik" dedi.
Ancak Samir bundan pek emin değildi. Babası, küçük çocuğun şikayet etmeye başladığını ve "Hayır, burnumda bir şey var" dediğini söyledi.

Samir and his dad Mudassir

Aradan geçen iki yılda, aile çocuğun parçayı bir şekilde dışarı attığını düşündü.

Daha sonra Samir, ailesiyle kek yerken kekin üzerindeki pudra şekeri burnunu kaşındırdı.

Baba Mudassir Anwar, "Yine burnu akmaya başladı. Ben de gidip, silmesini söyledim. O da sildi" dedi.

Çocuk burnunu sildiğinde, siyah Lego mendilin üzerinde görüldü ve tüm aile buna çok şaşırdı.

Mudassir Anwar, "Şoke olduk, gözleri tamamen açılmıştı ve 'Lego'yu buldum, size orada olduğunu söylemiştim' dedi" diye konuştu.

Samir had the hand in his nose for two years

KAYNAK,MUDASSIR ANWAR

Uzmanlar, benzer bir şey yaşandığı takdirde, anne ve babaların çocuklarını doktora götürmelerini ve objeleri kendilerinin almaya çalışmamasını tavsiye ediyor.

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