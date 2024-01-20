Çıplak partinin organizatörüne ahlâk davası

Rusya'yı geçen ay karıştıran "neredeyse çıplak parti"ye tepkiler devam ederken, etkinliği düzenleyen sosyal medya fenomeni Anastasia Ivleeva'ya dava açıldı

Rusya'da Aralık ayında düzenlenen "neredeyse çıplak parti"ye tepkiler dinmek bilmiyor... Partiye katılanlar Rus kamuoyundan gelen tepkiler sonrasında özür dilemek için adeta yarışa girerken, etkinliği düzenleyen Anastasia Ivleeva hakkında da vergi soruşturması başlatılmıştı.Aralarında sanatçı, siyasetçi ve sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı çok sayıda davetlinin katıldığı Moskova'daki partiyi düzenleyen Ivleeva'ya dava açıldı.Rus halkının ahlâkını bozduğu gerekçesiyle açılan 1 milyar rublelik (yaklaşık 9 milyon dolar) davanın gerekçesi olarak da, "Gelenek dışı cinsel ilişkilerin propagandasının yapılması" gösterildi.Rus haber ajansı TASS, Ivleeva'nın dava açılan isimlerden biri olduğunu duyururken, bir diğer haber ajansı RIA da davanın Ivleeva ve partiye katılan 5 ünlü kişiye yönelik olduğunu aktardı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de partiye ve partiye katılanlara tepki göstermişti. Putin, "Özel askeri operasyondan dönenler için daha dikkatli olmalıyız. İnsanların öncelikleri farklı. Ama insanlar iç çamaşırı giymeden partilere gitmeyi tercih ediyor" demişti.Aralarında Putin'in vaftiz kızı Kseniya Sobçak ve rapçi Vasilyev'in de yer aldığı ünlüler büyük eleştiri almıştı. Partiye sadece penisinin üzerine bir çorap geçirerek gelen Rapçi Vasilyev'e 200 bin ruble para cezası verilmiş ve şarkıcının askere gönderilmesine karar verilmişti.