Cinsel organından 5 metre kablo çıktı

İngiltere’de yaşayan 15 yaşındaki bir erkek çocuk düğümlediği tam 5 metre uzunluğundaki USB kablosunu cinsel organına yerleştirdi







Cinsel deney yaptığını ifade eden çocuk kabusu yaşadı. USB kablosunun cinsel organına zarar vermesi üzerine idrarında kan görmeye başlayan çocuk annesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorlara durumu itiraf etmeden önce annesinin odadan çıkmasını bekleyen çocuk, 5 metrelik USB kablosunu cinsel organına yerleştirdiğini söyledi.

ACİLEN AMELİYATA ALINDI

Doktorlar Science Direct raporunda olaya ilişkin olarak, “USB kablosunun iki distal portunun dış üretral kanaldan dışarı çıktığı ve düğümlü telin orta kısmının üretra içinde kaldığı tespit edildi. Hasta, ruh sağlığı bozukluğu öyküsü olmayan, aksi halde zinde ve sağlıklı bir ergendi." ifadelerine yer verildi. Doktorlar oluşan düğüm miktarı nedeniyle kabloyu metal bir çubukla çıkartamadılar. Bu nedenle çocuk acilen ameliyata alındı.

Kateterler takılıyken sıkışan kabloya erişim sağlamak için cinsel organları ve anüsü arasına bir yerleştirme yapıldı. Prosedürü açıklayan doktorlar, "Elle gelen yabancı cisim üzerinde uzunlamasına bir penoskrotal kesi yapıldı ve daha derin dokularda dikkatli bir diseksiyon yapıldı ve bulbospongiosus kasını ayırdı. Telin her iki ucu da dış üretral kanaldan başarıyla çıkarıldı." dedi.

