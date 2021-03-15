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Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası

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Çin’in başkenti Pekin’de ve çevresinde batı çöllerinden gelen kum fırtınası etkili oldu.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası
 Son 10 yılın en etkili kum fırtınası olduğu açıklanan durum sonrası meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.
 
Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 1

Çin'in başkenti Pekin ve ülkenin kuzeyinin geniş bir alanı son on yılın en kötü kum fırtınası vurdu.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 2

Gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle bir çok kişi panik yaşadı.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 3

Başkent Pekin’de gökdelenler bölgesindeki toz ve kumlar, görüş mesafesini düşürdü.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 4

Çinli meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu. Yerel medya, yetkililerin kentte sarı alarm verdiğini duyurdu.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 5

Kum fırtınasında can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi. Kentin birçok yerinde görüş mesafesinin azalması sebebiyle trafikte yoğunluk meydana geldi.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 6

Başkentteki iki havalimanında 400’den fazla uçuş kum fırtınası sebebiyle iptal edildi.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 7

SARI ALARM NEDİR?

Hava durumunun tehlikeli olduğu durumlarda sarı alarm verilmektedir. Bu alarm kapsamında vatandaşlar, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olmalıdır.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 8

Batı çöllerinden gelen kum doğuya doğru uçarken, kuzey Japonya'ya kadar olan bölgeleri etkilediğinden, bu tür fırtınalar ülkede ilkbahar aylarında düzenli olarak meydana geliyor.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 9

Ağaç yoğunluğunun olduğu yerler kum fırtınasından daha az etkilenirken, ağaçların az olduğu yerlerde kum fırtınası büyük etki gösterdi.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 10

Japonya Ulusal Meteoroloji Merkezi, kum ve tozun kuzeybatıdaki Sincan'dan kuzeydoğudaki Heilongjiang'a ve doğudaki liman kenti Tianjin'e kadar 12 il ve bölgeyi etkileyeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 11

Ulusal Meteoroloji Merkezi, internet sitesinde yaptığı bir paylaşımda, "Bu, ülkemizin 10 yıldır gördüğü en yoğun kum fırtınası ve en geniş alanı kapsıyor" dedi.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası

Çin’in başkenti Pekin’de ve çevresinde batı çöllerinden gelen kum fırtınası etkili oldu. Son 10 yılın en etkili kum fırtınası olduğu açıklanan durum sonrası meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.

ntv.com.tr 15.03.2021 - 10:25

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 1

Çin'in başkenti Pekin ve ülkenin kuzeyinin geniş bir alanı son on yılın en kötü kum fırtınası vurdu.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 2

Gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle bir çok kişi panik yaşadı.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 3

Başkent Pekin’de gökdelenler bölgesindeki toz ve kumlar, görüş mesafesini düşürdü.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 4

Çinli meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu. Yerel medya, yetkililerin kentte sarı alarm verdiğini duyurdu.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 5

Kum fırtınasında can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi. Kentin birçok yerinde görüş mesafesinin azalması sebebiyle trafikte yoğunluk meydana geldi.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 6

Başkentteki iki havalimanında 400’den fazla uçuş kum fırtınası sebebiyle iptal edildi.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 7

SARI ALARM NEDİR?

Hava durumunun tehlikeli olduğu durumlarda sarı alarm verilmektedir. Bu alarm kapsamında vatandaşlar, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olmalıdır.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 8

Batı çöllerinden gelen kum doğuya doğru uçarken, kuzey Japonya'ya kadar olan bölgeleri etkilediğinden, bu tür fırtınalar ülkede ilkbahar aylarında düzenli olarak meydana geliyor.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 9

Ağaç yoğunluğunun olduğu yerler kum fırtınasından daha az etkilenirken, ağaçların az olduğu yerlerde kum fırtınası büyük etki gösterdi.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 10

Japonya Ulusal Meteoroloji Merkezi, kum ve tozun kuzeybatıdaki Sincan'dan kuzeydoğudaki Heilongjiang'a ve doğudaki liman kenti Tianjin'e kadar 12 il ve bölgeyi etkileyeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 11

Ulusal Meteoroloji Merkezi, internet sitesinde yaptığı bir paylaşımda, "Bu, ülkemizin 10 yıldır gördüğü en yoğun kum fırtınası ve en geniş alanı kapsıyor" dedi.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası

Çin’in başkenti Pekin’de ve çevresinde batı çöllerinden gelen kum fırtınası etkili oldu. Son 10 yılın en etkili kum fırtınası olduğu açıklanan durum sonrası meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.

ntv.com.tr 15.03.2021 - 10:25

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 1

Çin'in başkenti Pekin ve ülkenin kuzeyinin geniş bir alanı son on yılın en kötü kum fırtınası vurdu.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 2

Gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle bir çok kişi panik yaşadı.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 3

Başkent Pekin’de gökdelenler bölgesindeki toz ve kumlar, görüş mesafesini düşürdü.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 4

Çinli meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu. Yerel medya, yetkililerin kentte sarı alarm verdiğini duyurdu.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 5

Kum fırtınasında can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi. Kentin birçok yerinde görüş mesafesinin azalması sebebiyle trafikte yoğunluk meydana geldi.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 6

Başkentteki iki havalimanında 400’den fazla uçuş kum fırtınası sebebiyle iptal edildi.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 7

SARI ALARM NEDİR?

Hava durumunun tehlikeli olduğu durumlarda sarı alarm verilmektedir. Bu alarm kapsamında vatandaşlar, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olmalıdır.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 8

Batı çöllerinden gelen kum doğuya doğru uçarken, kuzey Japonya'ya kadar olan bölgeleri etkilediğinden, bu tür fırtınalar ülkede ilkbahar aylarında düzenli olarak meydana geliyor.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 9

Ağaç yoğunluğunun olduğu yerler kum fırtınasından daha az etkilenirken, ağaçların az olduğu yerlerde kum fırtınası büyük etki gösterdi.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 10

Japonya Ulusal Meteoroloji Merkezi, kum ve tozun kuzeybatıdaki Sincan'dan kuzeydoğudaki Heilongjiang'a ve doğudaki liman kenti Tianjin'e kadar 12 il ve bölgeyi etkileyeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 11

Ulusal Meteoroloji Merkezi, internet sitesinde yaptığı bir paylaşımda, "Bu, ülkemizin 10 yıldır gördüğü en yoğun kum fırtınası ve en geniş alanı kapsıyor" dedi.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası

Çin’in başkenti Pekin’de ve çevresinde batı çöllerinden gelen kum fırtınası etkili oldu. Son 10 yılın en etkili kum fırtınası olduğu açıklanan durum sonrası meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.

ntv.com.tr 15.03.2021 - 10:25

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 1

Çin'in başkenti Pekin ve ülkenin kuzeyinin geniş bir alanı son on yılın en kötü kum fırtınası vurdu.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 2

Gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle bir çok kişi panik yaşadı.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 3

Başkent Pekin’de gökdelenler bölgesindeki toz ve kumlar, görüş mesafesini düşürdü.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 4

Çinli meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu. Yerel medya, yetkililerin kentte sarı alarm verdiğini duyurdu.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 5

Kum fırtınasında can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi. Kentin birçok yerinde görüş mesafesinin azalması sebebiyle trafikte yoğunluk meydana geldi.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 6

Başkentteki iki havalimanında 400’den fazla uçuş kum fırtınası sebebiyle iptal edildi.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 7

SARI ALARM NEDİR?

Hava durumunun tehlikeli olduğu durumlarda sarı alarm verilmektedir. Bu alarm kapsamında vatandaşlar, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olmalıdır.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 8

Batı çöllerinden gelen kum doğuya doğru uçarken, kuzey Japonya'ya kadar olan bölgeleri etkilediğinden, bu tür fırtınalar ülkede ilkbahar aylarında düzenli olarak meydana geliyor.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 9

Ağaç yoğunluğunun olduğu yerler kum fırtınasından daha az etkilenirken, ağaçların az olduğu yerlerde kum fırtınası büyük etki gösterdi.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 10

Japonya Ulusal Meteoroloji Merkezi, kum ve tozun kuzeybatıdaki Sincan'dan kuzeydoğudaki Heilongjiang'a ve doğudaki liman kenti Tianjin'e kadar 12 il ve bölgeyi etkileyeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 11

Ulusal Meteoroloji Merkezi, internet sitesinde yaptığı bir paylaşımda, "Bu, ülkemizin 10 yıldır gördüğü en yoğun kum fırtınası ve en geniş alanı kapsıyor" dedi.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası

Çin’in başkenti Pekin’de ve çevresinde batı çöllerinden gelen kum fırtınası etkili oldu. Son 10 yılın en etkili kum fırtınası olduğu açıklanan durum sonrası meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.

ntv.com.tr 15.03.2021 - 10:25

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 1

Çin'in başkenti Pekin ve ülkenin kuzeyinin geniş bir alanı son on yılın en kötü kum fırtınası vurdu.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 2

Gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle bir çok kişi panik yaşadı.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 3

Başkent Pekin’de gökdelenler bölgesindeki toz ve kumlar, görüş mesafesini düşürdü.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 4

Çinli meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu. Yerel medya, yetkililerin kentte sarı alarm verdiğini duyurdu.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 5

Kum fırtınasında can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi. Kentin birçok yerinde görüş mesafesinin azalması sebebiyle trafikte yoğunluk meydana geldi.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 6

Başkentteki iki havalimanında 400’den fazla uçuş kum fırtınası sebebiyle iptal edildi.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 7

SARI ALARM NEDİR?

Hava durumunun tehlikeli olduğu durumlarda sarı alarm verilmektedir. Bu alarm kapsamında vatandaşlar, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olmalıdır.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 8

Batı çöllerinden gelen kum doğuya doğru uçarken, kuzey Japonya'ya kadar olan bölgeleri etkilediğinden, bu tür fırtınalar ülkede ilkbahar aylarında düzenli olarak meydana geliyor.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 9

Ağaç yoğunluğunun olduğu yerler kum fırtınasından daha az etkilenirken, ağaçların az olduğu yerlerde kum fırtınası büyük etki gösterdi.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 10

Japonya Ulusal Meteoroloji Merkezi, kum ve tozun kuzeybatıdaki Sincan'dan kuzeydoğudaki Heilongjiang'a ve doğudaki liman kenti Tianjin'e kadar 12 il ve bölgeyi etkileyeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 11

Ulusal Meteoroloji Merkezi, internet sitesinde yaptığı bir paylaşımda, "Bu, ülkemizin 10 yıldır gördüğü en yoğun kum fırtınası ve en geniş alanı kapsıyor" dedi.

Çin’in başkenti Pekin’de son 10 yılın en büyük kum fırtınası - 14
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