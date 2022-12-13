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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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Çin’den ABD’nin çip ihracatı kısıtlamalarına karşı adım

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Çin, ABD'nin iki ay önce başlattığı çip ihracatı sınırlama önlemleri hakkında Dünya Ticaret Örgütü nezdinde uyuşmazlık süreci başlattı.

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Çin’den ABD’nin çip ihracatı kısıtlamalarına karşı adım
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ABD, ekim ayında Çin’in yarı iletken sektöründe gelişmesini yavaşlatmak amacıyla kapsamlı bir dizi sınırlama başlattı.

Çin Ticaret Bakanlığı’nın dün akşam yaptığı açıklamada, “Çin, endişelerimizi gündeme getirmek ve haklı çıkarlarımızı savunmak üzere Dünya Ticaret Örgütü çerçevesi içerisinde gerekli olan yasal adımları atmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ABD’nin uyguladığı kısıtlamaların “küresel endüstri tedarik zincirlerinin istikrarını tehdit ettiği” de belirtildi.

ABD: BU ADIMLAR MİLLİ GÜVENLİK İLE İLGİLİ
ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü Adam Hodge “Çin’den ABD’nin yarı iletkenler konusunda attığı adımlarla ilgili konsültasyonlar için bir talep aldık. Çin’e verdiğimiz cevapta da belirtmiş olduğumuz gibi, bu adımlar milli güvenlik ile ilgili ve Dünya Ticaret Örgütü milli güvenlik sorunlarını tartışmak için uygun bir forum değil” dedi.

Ülkeler arasındaki dış ticaret anlaşmazlıklarının çözümü için kullanılan Dünya Ticaret Örgütü uyuşmazlık çözümü mekanizmasının çalışması uzun sürebiliyor. Uyuşmazlık çözüm takvimi konsültasyonlarla başlıyor olsa da, ABD Dünya Ticaret Örgütü’nün uyuşmazlık çözüm kuruluna yapılan atamaları engellediği için bazı sorunlar hiçbir zaman örgüt nezdinde çözülemiyor. (REUTERS)
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