Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor

Çin'den tüm dünyayı etkileyecek bir açıklama yapıldı. Yörüngeye fırlatılan 'Long March 5b' isimli roketin kontrolden çıktığı duyuruldu ve yeryüzüne düşeceği açıklandı. Yapılan uyarılarda New York, Madrid ve Pekin gibi ülkelerin risk altında olduğu ifade edildi.

Çin'in uzaya fırlattığı roketin kontrolden çıktığının açıklanması paniğe neden oldu. Yapılan açıklamada 21 tonluk 'Long March 5b' isimli roketinin kontrolden çıktığı ve Dünya'ya düşeceği ifade edildi.

GÜVENLİ BÖLGENİN DIŞINA ÇIKABİLİR

Yapılan açıklamalarda Long March 5b'nin yeryüzüne ulaşması için okyanusta güvenli alan belirlenmişti. Ancak roketin kontrolden çıkması nedeniyle büyük parçaların yerleşim alanlarına düşebileceği ve pek çok kişinin hayatını kaybedebileceği noktasında uyarılar yapıldı. Ayrıca New York, Madrid ve Pekin gibi kentlerin risk altında olduğunun altı çizildi. Roketin indirilmesi için önceden planlanan güvenli alanın dışına çıkması durumunda yerleşim alanlarının zarar görebileceği uyarısı yapıldı.

YERLEŞİM ALANLARI RİSK ALTINDA

Roketin kontrolden çıktığının açıklanması korkuya neden oldu. Yerleşim alanlarının risk altında olması tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Çin'in fırlattığı roketin kontrolden çıkması sebebiyle bazı büyük parçaların yerleşim alanlarına düşebileceği ifade edildi. Korkulanın olması halinde büyük parçalar yerleşim yerlerine düşerse pek çok kişinin hayatını kaybedebileceği vurgulandı.

UZAY İSTASYONU PROJESİ İÇİN ATEŞLENDİ

Şu an dünya için risk oluşturan roket, Çin'in uzay istasyonu projesi kapsamında ateşlenmişti. ABD, Kanada, Japonya, Rusya ve Avrupa ülkelerinin birlikte çalıştığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun görevi 20242te sona erecek. Çin'de yürüttüğü çalışmalar ile 2024'ten sonra yörüngedeki tek uzay istasyonu olmayı hedefliyor. İstasyon bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak şekilde tasarlandı.