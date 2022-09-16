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Çin'de gökdelen yangını: China Telecom binası alev alev yandı

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Çin'in en büyük telekomünikasyon operatörü China Telekom'un merkez binasında yangın çıktı. Gökdelende çıkan dev yangın sebebiyle, binanın onlarca katının alevler içinde kaldı ve çevreye yoğun bir duman yayıldı

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Çin'de gökdelen yangını: China Telecom binası alev alev yandı

 

Çin'de gökdelen yangını: China Telecom binası alev alev yandı© NTV tarafından sağlanmıştır

Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinin başkenti Changsha şehir merkezinde yer alan China Telecom binasında büyük bir yangın çıktı.

Devlet yayın kuruluşu CCTV,  200 metreden fazla yükseklikteki binanın onlarca katının yanfığını ve gökyüzüne doğru dumanlar yaydığını duyurdu.

Çin'in en büyük telekomünikasyon operatörü China Telekom'un merkez binasında yangın çıktı.

Çin'in en büyük telekomünikasyon operatörü China Telekom'un merkez binasında yangın çıktı. 

CCTV'nin haberinde,  “İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek ve olay yerinde kurtarma çalışmaları yapmak için çalışmalara başladı" denildi.

Ayrıca, olay yerine 36 itfaiye aracı ve 280 itfaiyeci sevk edilirken Hunan itfaiye teşkilatına göre yangın söndürüldü ve can kaybının henüz bilinmiyor.

Çin’de çay yetiştiriciliğinin önemli bir merkezinde bulunan Hunan eyaletinin başkenti olan Changsha, yaklaşık 10 milyonluk bir nüfusuyla dikkat çekiyor.


 
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