Çin'de evcil hayvan sayısı bebek sayısını geçecek

Yıl sonuna kadar Çin'deki evcil hayvan sayısının 4 yaş ve altındaki çocuk sayısını geçmesi bekleniyor. 2030'da ise kentsel bölgelerdeki evcil hayvan sayısının 70 milyonu geçerek ülke genelindeki çocuk sayısını neredeyse iki katına çıkarması öngörülüyor

Çin'de evcil hayvan sayısının bebek sayısını 2030'da geçmesi bekleniyor.

Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs'ın evcil hayvan mamalarına artan talebi incelediği raporuna göre, yıl sonuna kadar Çin'deki evcil hayvan sayısı, 4 yaş ve altındaki çocuk sayısını geçecek.

2030'daysa Çin'in kentsel bölgelerindeki evcil hayvan sayısının, ülke genelindeki çocuk sayısını neredeyse ikiye katlaması bekleniyor. Kentsel bölgelerdeki evcil hayvan sayısının 70 milyonu geçeceği, buna karşın 4 yaşın altındaki çocuk sayısınınsa 40 milyondan az olacağı öngörülüyor.

Rapora göre bu değişim, evliliğin sadece doğurmak ve aile soyunu devam ettirmekten ibaret olduğu yönündeki geleneksel düşünceden uzaklaşan bir neslin yetişmesiyle ilişkili.

Başkent Pekin'de yaşayan ve 7 yıldır evli olan Hansen ve Momo çifti, evlerinde 6 evcil hayvana bakıyor. Amerikan medya kuruluşu CNN'in görüştüğü Hansen, "Farklı nesiller bazı şeylere farklı değerler yüklüyor" diyor.

Pekin'de Space adlı köpek bakım merkezinin sahibi Tao ise bu değişimin iş açısından iyi olduğunu belirtiyor.

38 yaşındaki işletmeci, ailesinin kendisine çocuk sahibi olması yönünde baskı uyguladığını fakat bunu istemediğini söyleyerek şöyle devam ediyor:

Yaşam tarzımdan memnunum. Ortağım ve ben çok seyahat ediyoruz. Dünyayı görmeyi seviyorum. Bu yüzden çocuk sahibi olma fikri benim için cazip değil.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Stuart Gietel-Basten, ülkedeki çalışma koşullarının da bu değişimde önemli rol oynadığına dikkat çekiyor.

Akademisyen, genç çiftlerin işsizliğin yanı sıra uzun çalışma saatlerinden muzdarip olduğunu belirterek, doğum sonrasında kadınlardan işi bırakmalarının beklendiğini fakat onların bunu reddettiğini söylüyor.

Goldman Sachs raporunda, evcil hayvan mamasının Çin'de en hızlı büyüyen tüketici sektörlerinden biri olduğuna işaret ediliyor. Satışlar 2017-2023'te her yıl ortalama yüzde 16 artarak 7 milyar dolara yükseldi. Rapora göre, sektörün değerinin 2030'da 12 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.