Çin'de bir yıl sonra Covid-19'dan ilk ölüm

Çin'de vakaların artmaya başlamasının ardından, Ocak 2021'den bu yana ilk kez Covid-19'dan iki ölüm bildirildi.

Covid-19'un Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayılarıyla savaşan Çin'de, ulusal sağlık yetkilileri geçen yıl Ocak ayından bu yana ilk corona virüs ölümlerini bildirdi.

Jilin eyaletinde olduğu belirtilen iki ölümle beraber ülkede Covid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 638'e yükseldi.

Çin, Wuhan'daki ilk salgından bu yana “sıfır Covid” stratejisi uygulamaya devam ediyor. Strateji, toplu testler ve katı karantinalara odaklanıyor. Bu kapsamda temaslı takibi yoluyla tüm yeni vakalar bulunana kadar, vatandaşların evlerinden çıkmaları yasaklanıyor.

17,5 MİLYON NÜFUSLU KENTİ KAPATTI

Çin geçtiğimiz günlerde vaka sayısının bir günde 3'e katlanmasıyla 17,5 milyon nüfuslu Shenzen kendini, kapat kararı almıştı. Buna göre Hong Kong sınırındaki 17,5 milyonlu nüfuslu şehirde gıda, yakıt ve diğer ihtiyaç maddelerini tedarik edenlerin dışında tüm işyerlerinin kapanması veya evden çalışması emredildi.

Artan vakalar nedeniyle ülkenin en büyük şehri Şanghay'a da ulaşım kısıtlaması getirilmişti.