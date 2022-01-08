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Çin'de bir aile dramı: 33 yıl sonra kavuştular

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Çin’de çocukken kaçırılan adam, 33 yıl sonra ailesini buldu

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Çin'de bir aile dramı: 33 yıl sonra kavuştular
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Çin’de 33 yıl önce Yunnan kasabasından bir çete tarafından kaçırılan ve ailesinden koparılan Li Jingwei isimli adam yıllar sonra ailesine kavuştu…
Henüz dört yaşındayken Yunnan kasabasından kaçırılan ve hayatını buradan yaklaşık 2 bin kilometre uzaktaki Henan kasabasında sürdüren 37 yaşındaki Jingwei’nin ailesini bulmasının hikayesi ise sosyal medyayı etkiledi.
Çin medyasında yer alan haberlerde genç adamın polise verdiği eskiz de yer aldı.
Yunnan’da yaşadığı bölgeyi hatırlayan ve polise giderek çocukken böyle bir yerde yaşadığını söyleyen Jingwei’ye polis karakolundaki memurlar yardımcı oldu. Çizimi inceleyen güvenlik güçleri arşivlere girerek o dönem yaşanan kaçırılma olaylarını mercek altına aldı ve Jingwei’nin biyolojik annesini buldu.
Aradan geçen 33 yıl içerisinde evlenen ve çocuk sahibi olan Jingwei, 2022’nin ilk günlerinde annesine kavuştu. Yıllar önce kel bir komşusu tarafından oyuncak vaadiyle kandırılan ve ailesinden koparılan Jingwei ve annesinin kameralar önünde kavuşması günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
 
 
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