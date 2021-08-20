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Cezayir’i kum fırtınası vurdu

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Cezayir'in doğusundaki M'sila eyaletinde yer alan Ain El-Hajal bölgesini kum fırtınası vurdu.

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Cezayir’i kum fırtınası vurdu

Cezayir’in doğusundaki M’sila eyaletinde yer alan Ain El-Hajal bölgesini kum fırtınası vurması sonucu gökyüzü kızıla büründü.

Görüş mesafesini önemli ölçüde azalmasına neden olan fırtına, trafiği durma noktasına getirdi. Polis, sürücülere araçlarını yavaş ve dikkatli sürmeleri konusunda uyardı.

Solunum rahatsızlığı olanların ise mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

Cezayir'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları esnasında şiddetli yağmur yağdı
Cezayir'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları esnasında şiddetli yağmur yağdı
Cezayir'de çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında yağmur yağdı, itfaiyeciler ile halk bir araya gelerek bu anları kutladı.

Cezayir'ın Khinchela eyaletinde Pazar günü çıkan orman yangınları bölgedeki yaşamı olumsuz etkilemişti. Hava sıcaklığının artmasının ardından çıkan yangınları sündürmek için 500 itfaiyeci, 45 kamyon ve iki helikopter bölgeye gönderildi. Yangınlarda ölü veya yaralı olmazken, bölgede yaşayan 24 aile tahliye edildi. Cezayir İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerin dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

Yangınların büyük bir kısmı kontrol altında alınırken, yangını söndürme çalışmaları sırasında şiddetli yağmur başladı. Yağış bölge halkını sevindirdi. Yağmur sırasında bölge sakinleri ve itfaiye ekipleri bir araya gelerek bu anları kutladı.

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